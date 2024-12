Twee doden door storm in Griekenland

Op het Griekse eiland Lemnos zijn twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Sinds gisteren trekt storm Bora over het land. De Griekse weerdienst heeft voor meerdere delen van het land een noodwaarschuwing uitgegeven.

Een van de doden op Lemnos was een 57-jarige veehouder. Volgens de lokale brandweer probeerde hij zijn auto uit de modder te slepen met een trekker, maar werd hij meegesleurd door het water. Het andere slachtoffer, een man van 70, zou zijn uitgegleden op de trap naar zijn huis.

Op Lemnos zijn huizen overstroomd en op veel plekken is de stroom uitgevallen. Televisiezender ERT zond beelden uit van overstroomde velden op het eiland, waar de mensen voornamelijk van de landbouw leven.

Op het zuidelijker gelegen eiland Rhodos beschadigde de storm vannacht wegen, huizen en andere gebouwen. Tientallen mensen daar zijn geëvacueerd. De brandweer op Rhodos heeft meer dan 650 verzoeken binnengekregen om water weg te pompen uit gebouwen. In de straten liggen auto's en puin opgestapeld.

De Griekse burgerbeschermingsdienst gaf gisteren een noodalarm uit waarin werd gewaarschuwd voor stortregens en harde wind op meerdere plaatsen in het land, waaronder de regio rond Athene.

Storm Bora zal naar verwachting later vandaag zware sneeuwval brengen in hogergelegen gebieden in het noorden en noordwesten van Griekenland. Ook morgen wordt nog veel regen verwacht.