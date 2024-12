Johan Huibers De Ark van Noach

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 12:35 Museumschip Ark van Noach staat te koop

Het reusachtige museumschip Ark van Noach staat te koop. De bouwer, Johan Huibers uit Broek op Langedijk, heeft een veilinghuis ingeschakeld om de verkoop in goede banen te leiden.

"Het is tijd voor een nieuwe eigenaar", zegt Huibers bij de regionale omroep NH. "Nu mag de ark de droom van iemand anders worden."

De diepgelovige Huibers wilde met het schip het Bijbelse verhaal van de ark van Noach onder de aandacht brengen. In 2007 bouwde hij een 'klein' schip van ongeveer 70 meter lang. Een jaar later begon hij te bouwen aan een ark die volgens hem "van ware grootte" is, met Bijbelse afmetingen.

Het werd een schip van 122 meter lang, 29 meter breed en 27 meter hoog, verdeeld over zeven verdiepingen. Aan boord is niet alleen het verhaal van Noach in expositievorm, maar zijn ook moderne voorzieningen. Zo zijn er bioscopen, een restaurant met keuken en vier appartementen.

Ontmoetingsplaats

In 2012 koos Huibers het ruime sop met zijn ark. "Ze werd een ontmoetingsplaats waar duizenden bezoekers samenkwamen. Ik heb een hoop blije gezichten gezien aan boord en zelfs mensen zien veranderen", stelt hij. "Ik herinner me nog dat de brandweer van Zaandam aan boord kwam. Grote jongens, laarzen aan, die me vroegen waarom ik de ark gebouwd had. Ik heb het ze uitgelegd. Een van hen is later teruggekomen, hij was het gesprek met God aangegaan. Hij gaf me toen een cadeautje. Dat is toch prachtig?"

Het museumschip is echter al jaren niet meer in gebruik. Het publiek kon tot juli 2016 aan boord. Sindsdien ligt de ark werkloos aan de kade in Krimpen aan den IJssel. "We zijn nu 8,5 jaar bezig om een andere partner te vinden en ik heb over de hele wereld gezworven, van Zuid-Korea tot Brazilië. Maar het heeft helaas tot nu toe niets opgeleverd", zegt Huibers. "De ark heeft de afgelopen jaren stilgelegen, en ik voel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze opnieuw tot leven komt."

Johan Huibers Het interieur van het museumschip

Dus ligt de ark nu te koop bij Troostwijk Auctions. Kopers hebben nog tot 18 december de tijd om een bod uit te brengen. "Het bieden begint bij 350.000 euro, maar daarvoor gaat de ark niet weg", zegt Frank Mak van het veilinghuis. "Voor welke prijs het schip wel weggaat, gaan we zien. Met alle functies die aan boord zijn, kan je er ook een hoop dingen mee doen."

Huibers heeft alweer nieuwe ideeën. "Ik hoop dat er iemand komt die de ark nog veel meer liefde kan geven dan ik. Met het geld, we hoeven er niet aan te verdienen, wil ik een project beginnen met het opwekken van duurzame energie. Als dat veel geld opbrengt, wil ik water van de Middellandse Zee naar Jordanië gaan brengen. Van zout naar zoet, dat is te doen. Dat verhaal staat ook in de Bijbel."