Eerste pensioendeelnemers krijgen brief over 'nieuwe' pensioenpot

Koplopers

Uiterlijk per 2028 moeten de pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Een jaar geleden waren nog 25 pensioenfondsen in de running om per 1 januari 2025 over te stappen, maar gedurende 2024 haakten steeds meer van deze 'koplopers' af.

Uiteindelijk geeft DNB wel of geen toestemming voor de overstap. "Centraal daarbij staat dat de belangen van alle deelnemers goed worden gewogen", zegt DNB-directielid Gita Salden, die gaat over het toezicht op de pensioenfondsen.

DNB ziet dat ook de andere pensioenfondsen hard bezig zijn om over te stappen. Daar is nog wel wat voor nodig. "In de eerste dossiers zagen we dat de onderbouwing van hoe de belangen van alle deelnemers worden gewogen beter kon", zegt Salden. "Daarnaast zien we dat pensioenfondsen nog hard bezig zijn om hun IT-systemen aan te passen."