politie.nl De vondst in een woning in Haarlemmermeer

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 11:36 Grote vuurwerkvondst: meer dan 600 cobra's in woning Haarlemmermeer

De politie heeft gisteren in een woning in Haarlemmermeer 614 stuks cobra-vuurwerk aangetroffen. Een van de bewoners is opgepakt.

"Je moet er niet aan denken dat dit ontploft", reageert de wijkagent die de vondst deed op Facebook. Volgens hem woog het illegale vuurwerk bij elkaar 43 kilo.

De politie kwam de cobra's op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De precieze locatie van de vondst is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het vuurwerk midden in een woonwijk lag.

Een woordvoerder van de politie is dan ook blij dat het in beslag is genomen. "43 kilo is echt veel", zegt ze bij de regionale omroep NH. "Daar kun je veel schade mee aanrichten."

Handgranaat

Cobra's worden vaak ingezet in het criminele circuit, zoals bij de talloze explosies bij woonhuizen en bedrijfsgebouwen. "Eén cobra is vergelijkbaar met een handgranaat", zei Jos van der Stap van de landelijke politie onlangs.

Hij spreekt niet over vuurwerk, maar over een levensgevaarlijk explosief. "Als je die tegen je aan krijgt, ben je zwaar verminkt", aldus Van der Stap.