ANP

NOS Voetbal • vandaag, 11:19 Wat doet Slot anders dan Klopp? Heavy metal ingeruild voor rust en geduld

Koning van Liverpool, keizer van Engeland, admiraal van Europa. Arne Slot uit Bergentheim domineert met Liverpool de Europese voetbalwereld. Wat doet de Nederlander anders dan zijn illustere voorganger Jürgen Klopp?

Met de koppositie in de Premier League bij winst op concurrent Manchester City (vanmiddag om 17.00 uur) is het verschil elf punten en in de Champions League is de ploeg van Slot als enige nog zonder puntenverlies. En dat met een selectie die nagenoeg hetzelfde is als die van vorig jaar, toen 'The Reds' derde werden. Dat valt op.

"Het was gewoon één grote rondo", lachte Ryan Gravenberch afgelopen woensdag na de 2-0 zege op grootmacht Real Madrid in de Champions League. Die opmerking zegt eigenlijk alles over de vernieuwde speelwijze onder Slot, waarin het gaat om controle.

Heavy metal-voetbal

Klopp vergeleek zijn Liverpool, bekend om directe ballen naar voren, eens in typerende metafoor met het Arsenal van Arsène Wenger, de ploeg die vooral zorgvuldig was met de bal. "Zij spelen als een orkest, een rustige melodie. Ik ben meer van heavy metal. Van mij mag het wat steviger", zei Klopp.

Slot speelt zijn eigen melodie. Het is geen heavy metal, maar het is ook zeker niet saai. Hij probeert het beste van beide werelden te combineren en dat lukt hem met zeventien winstpartijen in negentien duels goed. Er zit, zo kun je wel concluderen, muziek in.

ANP Arne Slot op de bank

Gentleman als hij is, grijpt Slot in interviews elke kans aan om zijn Duitse voorganger te bedanken en te benadrukken dat hij het helemaal niet zoveel anders doet. "Als nieuwe trainer wil je zo snel mogelijk je speelstijl doorvoeren. Dat is hier niet zo moeilijk, omdat we veelal hetzelfde doen als onder Klopp."

Minder risico

Hij benadrukt de verschillen liever niet, maar ontkomt er niet aan om er iets over te zeggen. "Onder Klopp werd elke gelegenheid gebruikt om de bal direct zo ver mogelijk naar voren te spelen. Daardoor lag het soms wel erg open. Ik zeg: maak een betere afweging tussen het risico en de opbrengst."

ANP Aanvoerder Virgil van Dijk en trainer Arne Slot

"Dus als je iemand alleen voor de keeper kan zetten, doe het. Zo niet, dan is het ook goed om de bal in de ploeg te houden. Naar mijn mening gaan ze soms nog te vaak voor de moeilijke bal", aldus Slot.

Uit cijfers van statistiekenbureau Opta blijkt dat het Liverpool van Slot tot minder doelpogingen, minder dribbels en minder hoge balveroveringen komt dan onder Klopp. Maar ook minder doelpogingen en minder doelpunten tegen krijgt. In negentien duels incasseerde Liverpool slechts twaalf goals.

'Slot heeft meer geduld' "Onder Klopp moest het allemaal snel, Slot heeft meer geduld", ziet James Pearce, Liverpool-volger van The Athletic. "Hij heeft meer zekerheid ingebouwd. In de wedstrijd tegen Real kreeg Liverpool pas in blessuretijd het eerste schot op doel vanuit open spel tegen." "Dat zegt hoe goed het verdedigend staat", stelt Pearce. "En met aanvallers van het kaliber Mo Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Nunez en Diogo Jota weet je dat je aan de andere kant altijd schade zult aanrichten." Toch wil Pearce het succes niet alleen aan Slot toeschrijven. "Ik wil de geweldige start niet bagatelliseren, maar wat dat betreft kwam Slot in een gespreid bedje", doelt hij onder andere op de selectie die Klopp achterliet voor zijn opvolger. "Vorig seizoen streed Liverpool lange tijd om vier prijzen. Pas in de laatste maanden ging het mis."

De erfenis van Klopp, die met Liverpool de Champions League en de Premier League won, was groot en zwaar. Tegelijkertijd liet hij ook een uitstekende selectie achter, en een cultuur waarin alles draait om elke dag het maximale te presteren.

Opgebloeide Gravenberch

Opvallend genoeg gaf Slot amper iets uit afgelopen zomer. Ja, voor zo'n 11 miljoen euro kwam Federico Chiesa over van Juventus, maar dat is relatief gezien een koopje in Engeland. Zelfs voor een bankzitter.

En ja, er was interesse in Spaans international Martín Zubimendi. Liverpool had 60 miljoen euro voor de controlerende middenvelder van Real Sociedad over. Maar hij kwam niet. Achteraf een geluk, want zo kon Ryan Gravenberch zijn kans pakken.

ANP Ryan Gravenberch en Arne Slot bij Liverpool

Slot kende de kwaliteit van Gravenberch aan de bal, maar had twijfels over zijn spel zonder bal. Ook daarin weet de Oranje-international nu te overtuigen. Gravenberch bloeide op onder de Nederlandse coach en is nu een vaste waarde. Vorig seizoen kreeg hij 35 procent van alle speeltijd, nu is dat 89 procent. Met aanvoerder Virgil van Dijk het hoogste percentage.

Grootste slachtoffer van de keuze van Slot voor Gravenberch is Wataru Endo. De Japanner, onder Klopp veelal in de basis, komt amper aan de bak. Verder kan Ibrahima Konaté, die tegen City ontbreekt met een blessure, rekenen op relatief meer minuten onder Slot. Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai en Andy Robertson zijn minder aan het kwakkelen dan vorig seizoen, waardoor Slot meer een beroep op hen kan doen.

Kamikaze-voetbal

Het kamikaze-voetbal dat het bij vlagen vorig jaar was bij Liverpool, is onder Slot veranderd in gecontroleerd aanvallen. En dat oogst, tot op heden, veel succes.

Toch ligt er altijd gevaar op de loer. Wordt er niet gewonnen, dan kan het sentiment snel omslaan. Het kan dan zomaar gebeuren dat het zogenaamde 'Slot-ball' saai oogt en men weer hunkert naar het Klopp-tijdperk.