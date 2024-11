Brand na ontploffingen in garages Wolvega, NL-Alert om rook

In een aantal garages in Wolvega woedt een grote brand. Omdat de rook pal over de woonwijk trekt, heeft de veiligheidsregio een NL-Alert verstuurd. Daarin wordt de bewoners aangeraden om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

De brand ontstond vanmiddag iets voor 16.00 uur, meldt Omrop Fryslân . Volgens de veiligheidsregio gingen aan de brand "meerdere explosies" vooraf. Daarbij zouden volgens een getuige de brokstukken in het rond zijn gevlogen. Voor zover nu bekend is niemand gewond geraakt.

Het is onduidelijk wat er precies in de garageboxen aan de Chopinstraat staat. Zoals gebruikelijk is een Adviseur Gevaarlijke Stoffen ingeschakeld om te kijken hoe schadelijk de rook is.