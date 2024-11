NOS Het spandoek, hier in beeld bij de NOS op 4 januari 1997

NOS Nieuws • vandaag, 16:27 Iconisch spandoek laatste Elfstedentocht is terecht

Het iconische spandoek dat schaatser Willem Nell omhooghield tijdens de allerlaatste Elfstedentocht in 1997, is weer terecht. Gisteren ontstond commotie omdat het nergens te vinden was. Maar vanmiddag bleek dat het gewoon in een hoekje van een theater stond.

"Ik ben er erg blij mee dat hij weer boven water is", reageert de 84-jarige Nell in zijn woonplaats Maasland bij Omrop Fryslân.

Het waren zijn kinderen die het spandoek bijna 28 jaar geleden maakten voor Willem Nell. Nell zelf pakte het doek met de twee bezemstelen en de vuurrode letters "Bedankt Friesland" op, ergens langs de route. Bij het bekende bruggetje van Bartlehiem hield hij het omhoog. Nell verscheen zo uitgebreid op televisie.

De Tocht

Na 1997 heeft Nell het doek altijd bewaard. Aanvankelijk deed hij dat zelf, later kreeg het doek een plekje in het Westlands Schaatsmuseum in 's-Gravenzande. Vorig jaar werd het doek beschikbaar gesteld voor het theaterspektakel De Tocht, waar het samen met allerlei andere parafernalia goed zichtbaar was op de achtergrond.

Vervolgens liep het mis. De organisatie van De Tocht ging failliet. En toen iedereen vorige week uitgeleende spulletjes kon ophalen, zat Nells spandoek daar niet tussen.

Totdat curator Rick van der Spek nog eens goed keek: "Bij een rondgang door het theater is het spandoek gevonden. Het stond ergens in een hoekje", zegt hij.

Vanmiddag belde de curator met Nell om het goede nieuws te melden. Hij is verheugd, want hij had er niet op gerekend dat het doek weer terecht zou komen. "Ik had hele grote twijfels", aldus Nell. "Ik had gehoord dat het er niet meer lag."

Heel groot theater

Dat het spandoek zo laat te voorschijnkomt is te verklaren, zegt curator Van der Spek: "Het Friso Theater is niet alleen heel groot, maar stond en staat vol met spullen van derden", zegt hij. "Grote spullen - bijvoorbeeld de hele theateropstelling en heel veel apparatuur - én kleine, zoals het spandoek. Het kost heel veel werk, geld en tijd om ervoor te zorgen dat ieder zijn spullen, maar ook niet meer dan dat, terugkrijgt."

De curator denkt dat iedereen eind december of begin januari zijn goederen weer terug heeft. Er komt in ieder geval een extra ophaaldag waar ook Nell of het Westlands Schaatsmuseum het spandoek kunnen ophalen.