Reuters Lando Norris aan de leiding in de sprintrace in Qatar

NOS Sport • vandaag, 15:39 Norris gunt teamgenoot Piastri de zege in sprintrace Qatar, Verstappen heeft het lastig

Oscar Piastri heeft de spannende sprintrace in Qatar gewonnen. De McLaren-coureur kreeg de overwinning in de laatste ronde cadeau van zijn teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen speelde geen rol van betekenis en werd achtste.

"Er is niet met deze auto te rijden", zei Verstappen na afloop bij Viaplay. "Ik heb op koude banden geen grip. We gaan nog wat proberen aan te passen aan de auto, maar ik verwacht geen wonderen." Vorige week trok Verstappen in Las Vegas de wereldtitel naar zich toe. Norris en Piastri kunnen namens McLaren nog wel de constructeurstitel winnen.

Vanavond om 19.00 uur staat de kwalificatie op het programma.

In Qatar deden de McLarens gelijk goede zaken bij de start. Norris, van poleposition vertrokken, behield de leiding en achter hem klom Piastri op naar de tweede plaats, waardoor het team eerste en tweede lag na de eerste ronde.

Russell jaagt

Dit was belangrijk met het oog op de rest van de wedstrijd, want Mercedes-coureur George Russell was snel en zette McLaren flink onder druk.

De snelle Brit vertrok vanaf plek twee, maar zag Piastri hem voorbij steken. Russell wilde zich daarna graag revancheren en terug naar voren rijden. Het strategische team van McLaren maakte overuren om de snelle Russell naar de derde plaats te dwingen en het belangrijke één-tweetje te behouden.

Norris hield regelmatig in om zijn teamgenoot een voordeel te geven op het rechte stuk. Russell kreeg daardoor geen echte kans om verder naar voren te komen.

Norris laat zijn gas los

In de laatste ronde werd duidelijk dat de McLarens de wedstrijd als eerste en tweede gingen afsluiten, maar de volgorde waarin was een grote verrassing. Norris liet op het laatste rechte stuk zijn gas los en gunde de overwinning aan Piastri, die een paar weken geleden Norris de overwinning gaf in de sprintrace in Brazilië.

Reuters Oscar Piastri krijgt de felicitaties van teambaas Zak Brown

Voor de kampioenschappen maakte het weinig uit, aangezien Norris niet meer strijdt om de individuele wereldtitel. Voor het constructeurskampioenschap maakt het niet uit in welke volgorde de McLaren-coureurs finishten.

Het teamkampioenschap ligt nog helemaal open. McLaren staat er na de sprintrace van Qatar het beste voor, maar Ferrari volgt nog op de voet. Ook Red Bull kan in theorie nog constructeurskampioen worden, al geldt de Oostenrijkse renstal door het tegenvallende presteren van Sergio Pérez wel slechts als outsider.

McLaren deelde met dit één-tweetje een tik uit in dat kampioenschap, maar morgen zijn er in de race (17.00 uur) een stuk meer punten te verdienen.

NOS Programma F1 Qatar