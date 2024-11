Onrust in Kosovo na explosie in kanaal, Servië ontkent schuld

In het noorden van Kosovo is gisteravond een ontploffing geweest in een kanaal. Daardoor zaten verschillende gemeenten tijdelijk zonder water. Ook wordt het water in het kanaal gebruikt als koelwater voor kolencentrales. Volgens de premier van Kosovo, Albin Kurti, is de explosie het gevolg van "een terroristische aanval" door buurland Servië. In zijn videoboodschap levert hij daarvoor geen bewijs.