Vitens Bij het Overijsselse dorp Den Ham wordt grondwater gewonnen door Vitens

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 13:30 Drinkwater van 60 kilometer verderop moet Twents tekort verhelpen

Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat aan drinkwater in Twente, gaat waterbedrijf Vitens water aanvoeren uit de regio's Zwolle en Deventer. Daarvoor wordt een nieuwe transportleiding aangelegd van meer dan zestig kilometer.

"We zijn nu aan het schetsen waar het tracé moet gaan lopen", zegt Vitens-bestuursvoorzitter Tjeerd Roozendaal bij Oost. "We gaan daarin heel zorgvuldig te werk, want het kan natuurlijk iemands achtertuin treffen."

De nieuwe 'megaleiding' is volgens Vitens bittere noodzaak, want in Twente dreigt al langer een tekort aan drinkwater. Ter illustratie: in de regio Enschede is 'slechts' twee miljoen kubieke meter drinkwater per jaar beschikbaar, terwijl inwoners en bedrijven daar zo'n 16 miljoen kuub drinkwater verbruiken.

In de hele regio Twente wordt jaarlijks zo'n 38 miljoen kuub drinkwater gebruikt. Vooral op piekmomenten, is het volgens Vitens lastig om overal via het oude leidingnetwerk voldoende drinkwater te krijgen.

Waterrijke gebieden

Aan de andere kant van de provincie, vooral in de meer waterrijke gebieden rond Kampen, Zwolle en Deventer, is water genoeg. Bovendien verliep een proef, waarbij oppervlaktewater uit de IJsseldelta werd gezuiverd tot drinkwater, succesvol.

"We gaan die proef nu ook op andere plekken in de IJssel uitvoeren en houden met het aanleggen van de nieuwe waterleiding rekening met het feit dat we van het 'IJsselwater' dus straks het drinkwater in Twente kunnen maken", zegt Roozendaal.

Elke gemeente een bedrijfje

In theorie is het mogelijk het water van west- naar oost Overijssel via het huidige leidingnetwerk te transporteren. "Maar dat gaat via allemaal aan elkaar geknoopte leidingen, die nog stammen uit de tijd dat elke gemeente een eigen drinkwaterbedrijfje had", zegt Roozendaal. Nu gaat het nog met dat houtje-touwtje systeem, maar in de toekomst niet meer. "We hebben dus simpelweg een grotere transportleiding nodig", zegt de Vitens-bestuursvoorzitter.

Wanneer de nieuwe waterleiding wordt aangelegd, is nog niet bekend, zegt Roozendaal. "Maar we hopen dat in 2030 het eerste deel van de leiding klaar is."

Code rood

Twente is zeker niet de enige regio in Nederland waar een drinkwatertekort is. Begin dit jaar bleek dat ook in het westen van Brabant grote problemen dreigen. "Als er in West-Brabant nu iets technisch misgaat óf er ineens veel vraag naar water is, dan kan het voorkomen dat er tijdelijk op plaatsen niet meer genoeg water uit de kraan komt", zei waterbedrijf Brabant Water in januari. "Er zijn geen reserves meer om op terug te vallen. Het is er code rood."

Vorig jaar april riep het RIVM op om snel in actie te komen om het (dreigende) drinkwatertekort op te lossen. Naast bewust en zuinig watergebruik en het langer vasthouden van zoet water in Nederland, moeten nieuwe winlocaties worden gezocht, vergunningen worden uitgebreid en in de duinen en in bekkens moet de buffercapaciteit worden vergroot, aldus het RIVM. Daarnaast kan gedacht worden aan inkoop van drinkwater vanuit het buitenland.