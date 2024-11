ANP Dilan Yesilgöz op het partijcongres

NOS Nieuws • vandaag, 13:22 Yesilgöz: samenwerking in coalitie lastig, maar moeten samen door

De samenwerking in de coalitie is lastig, maar de VVD wil ondanks de problemen de samenwerking met BBB, PVV en NSC voortzetten. Dat heeft VVD-leider Yesilgöz gezegd op een partijcongres in Den Bosch.

Ze zei dat het nodig is om de vraagstukken die de VVD al "heel lang wil oplossen" eindelijk aan te pakken. Het hoofdlijnenakkoord moet worden uitgevoerd, want daar zitten afspraken in die "wij als VVD nooit eerder konden maken."

Over Nederland zei ze dat er steeds meer sprake lijkt van onverdraagzaamheid. Ook stond ze stil bij oorlogen en conflicten in het buitenland. Daarop trok ze de conclusie dat "Nederland zich geen chaos kan permitteren".

Ze erkende dat ze "nog niet echt heel erg enthousiast" is over wat het kabinet tot nu toe heeft geleverd. Maar ze wil door met het hoofdlijnenakkoord om problemen op het gebied van onder meer integratie en bestaanszekerheid aan te pakken.

Yesilgöz ging niet uitgebreid in op de strubbelingen van de afgelopen weken, die na het opstappen van NSC-staatssecretaris Achabar bijna tot de val van het kabinet leidde. Ze verwees wel naar de discussies in de coalitie over veiligheid en integratie, maar benadrukte dat er ondertussen ook hard gewerkt wordt om "werken in ons land weer meer te belonen".

Beroep op oppositie

Yesilgöz deed een beroep op oppositiepartijen in de Tweede Kamer om "samen begrotingen erdoor te krijgen". De vier coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid, zodat daar steun van de oppositie essentieel is. Dat bleek deze week al bij de onderwijsbegroting. Oppositiepartijen steunen de geplande miljardenbezuinigingen niet.

Premier Schoof riep coalitiepartijen gisteren ertoe op in één keer afspraken te maken met de oppositiepartijen over hun bezwaren tegen de kabinetsplannen. PVV-leider Wilders liet via X weten dat hij dat "zeker niet gaat doen".

Naast haar oproep tot samenwerking deelde Yesilgöz een sneer uit naar CDA en ChristenUnie die zich volgens haar in het integratiedebat "even uitspraken" maar "niet thuisgaven waar het ging om concrete maatregelen".

"Waar zijn die partijen als we zeggen dat conservatieve religieuze clubs geen rol meer mogen hebben in het bepalen van regeringsbeleid?"

De VVD-leider stelt dat religie nu te vaak het leven van Nederlanders controleert en spreekt in dat verband van onvrije denkbeelden die ook in Nederland worden verspreid, vanuit islamitische landen, en vanuit het Kremlin en Amerikaans orthodoxe clubs. Dat is geen pleidooi tegen religie, zegt Yesilgöz, maar een pleidooi voor vrijheid.

De VVD-leider wil ook samen met oppositiepartijen ten strijde trekken tegen scholen die ouders anti-homoverklaringen laten ondertekenen

Volgens haar is er bij linkse partijen weerzin om de integratieproblemen te benoemen en aan te pakken. Ze vindt dat links de moed moet tonen om van standpunt te veranderen.

Familie

Yesilgöz stelde verder dat het liberalisme, zoals de VVD dat voorstaat, uiteindelijk het enige antwoord is op het wereldwijd toenemende populisme.

Over de interne discussies binnen de partij (een deel van de VVD-achterban ziet samenwerking met onder meer de PVV niet zitten) zei Yesilgöz dat "van mening verschillen mag" en dat er altijd keuzes zijn waar de achterban "narrig van wordt". Maar ze zei de VVD vooral te zien als een "grote liberale familie" en als de "enige brede volkspartij".