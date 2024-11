AFP Pauline Ferrand-Prévot met olympisch goud in Parijs

NOS Wielrennen • vandaag, 13:01 Ferrand-Prévot koos voor Visma met oog op Tourwinst: 'Ploeg weet hoe het werkt'

Een grote wielrenster met grote ambities heeft zich gemeld in Nederland. De Franse olympisch mountainbikekampioen Pauline Ferrand-Prévot, in het bezit van wereldtitels in bijna alle disciplines op twee wielen, wil volgend jaar in dienst van het Nederlandse Visma-Lease a Bike de strijd aangaan met de wereldtop op de weg.

Haar kunde op de fiets, ook in het wegwielrennen, staat buiten kijf. Dat bleek ook tien jaar geleden, toen ze in Ponferrada alles en iedereen verraste met de wereldtitel op de weg.

De lastigheid: Ferrand-Prévot reed afgelopen jaren zelden in een peloton. Na een voorproefje eind september op het WK in Zürich maakt de 32-jarige Française deze winter een rigoureuze omslag. De mountainbike, waarop ze deze zomer na vijf wereldtitels 'eindelijk' olympisch kampioen werd, gaat de schuur in.

Tour winnen

"Ik focus mij volledig op de weg", maakt Ferrand-Prévot duidelijk bij een persbijeenkomst. "Afgelopen winter vroeg ik mij af wat ik na de Olympische Spelen wilde doen. Ik wilde niet nog eens hetzelfde doen, heb behoefte aan variatie, verandering. Maar ik ben het fietsen nog niet zat."

En dus besloot de alleskunner op de fiets zich voor de laatste jaren van haar carrière volledig toe te leggen op de weg, een lichtelijk verstofte specialisatie. "Ik zal weer veel moeten leren."

AFP Pauline Ferrand-Prévot

Met een driejarig contract bij de Visma-ploeg vond ze de juiste omgeving om te leren, maar ook om te winnen. "In die drie jaar wil ik de Tour de France Femmes proberen te winnen. Dat is het hoofddoel." En juist met dat doel voor ogen koos ze voor de Nederlandse ploeg, die met Jonas Vingegaard twee keer de Tour de France won.

Ferrand-Prévot komt over van het Britse Ineos, een (financiële) grootmacht in het mannenwielrennen maar niet actief in het vrouwenpeloton. De ploeg ondersteunde haar in de jacht op olympisch succes, maar met het goud op zak heeft ze voor haar missie op de weg een heel andere omkadering nodig.

Duidelijkheid en ondersteuning

"Het is een familiaire omgeving, maar ook heel duidelijk", vertelt ze op de burelen van haar nieuwe Nederlandse ploeg, waarvoor ook haar vriend Dylan van Baarle actief is. "Hem gelukkig zien bij de ploeg heeft zeker geholpen, maar verder heeft hij geen grote rol gespeeld."

Ze wist zelf wat ze zocht, wat ze nodig heeft om na het wisselen van discipline zo snel mogelijk met de besten mee te kunnen. "Ik wilde een team dat klaar is om mij te ondersteunen. Ik heb weinig jaren voor mij en wil op het hoogste niveau presteren."

"De concurrentie is sterk. De Nederlandse vrouwen zijn heel sterk. Het werkt als motivatie voor mij om ze aan het werk te zien. Ik hou van karakters, van winnaars, zoals Demi Vollering. En ik kijk er erg naar uit om weer tegen Anna te rijden." Daarmee doelt ze op Anna van der Breggen, die ook terugkeert in het vrouwenpeloton.

Bij Visma wordt Ferrand-Prévot na tien jaar weer ploeggenoot van Marianne Vos, die op haar 37ste nog altijd voor de grootste successen zorgt bij de ploeg. "Als ik mijn cijfers en waardes op de fiets zie, weet ik dat ik heel goed kan zijn. Het is een kwestie van tijd voor ik ook weer goed in een peloton kan rijden", aldus de Française.

ANP 2014: Vos, Ferrand-Prévot en Van der Breggen bij Rabo-Liv

De sport is veranderd, merkte Ferrand-Prévot ook tijdens de WK-wegwedstrijd in Zürich, waar ze na twee uur afstapte. "De wedstrijden zijn langer. Bij het WK lag het tempo vanaf de start meteen heel hoog. Dat is in het mountainbiken ook zo, maar daar kun je in de afdalingen herstellen. Tijdens het WK moest ik zelfs in de afdalingen bijtrappen om mee te kunnen."

"Het is een compleet andere sport geworden. Ook qua voeding. Deze ploeg weet hoe het werkt. Dat hebben ze ook bewezen met Jonas Vingegaard."

Met het noemen van de naam van de Deense kopman van Visma-Lease a Bike hint Ferrand-Prevot niet onbewust op Tourwinst. Over haar programma is nog niets bekend; haar contract gaat ook pas in op 1 januari. Toch is de Française ervan overtuigd: "Ik rijd de Tour de France Femmes. Dat kan ik wel zeggen."

Om er daarna, iets minder enthousiast, aan toe te voegen: "Als ik geselecteerd wordt natuurlijk."