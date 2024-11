AFP De Formule 1 in Saudi-Arabië

NOS Sport • vandaag, 12:03 Discussie over 'taart van 1 miljard' laait weer op na komst nieuw Formule 1-team GM/Cadillac

Het nieuwe Formule 1-team van General Motors en Cadillac maakt in 2026 voor het eerst zijn opwachting in de Formule 1. Daardoor gaat het ook een deel van het prijzengeld opstrijken. En dat is iets waar de huidige teams grote moeite mee hadden.

Samen mogen de deelnemende teams een percentage van de inkomsten die de Formule 1 genereert onder elkaar verdelen. En ja, met de komst van een elfde team krijgt iedereen natuurlijk een kleiner stuk van de 'taart', die de laatste jaren uit ruim een miljard dollar bestaat. De teams zagen het niet zo zitten om een deel van hun inkomsten af te staan.

Daar lijkt nu een oplossing voor gevonden te zijn. Het team van GM/Cadillac betaalt mogelijk meer inschrijfgeld dan gebruikelijk is. Normaal gesproken moet een nieuwkomer 200 miljoen dollar betalen om mee te gaan doen aan de Formule 1.

Cadillac Cadillac doet vanaf 2026 mee in de Formule 1

Maar onder druk van de tien teams die nu op de grid staan, lijkt dat verhoogd te gaan worden in de Concorde-Overeenkomst van 2026, waarin onder meer staat hoe de opbrengsten van uitzendrechten en prijzengeld worden verdeeld. BBC Sport meldt dat GM/Cadillac ongeveer 450 miljoen dollar moet afrekenen. Een deel hiervan gaat dan weer naar de andere teams.

Positieve geluiden

"Het kwam als een verrassing en ik heb nog niet genoeg informatie", zei Aston Martin-teambaas Mike Krack toen hij gevraagd werd naar zijn mening over de entree van Cadillac. "We moeten de F1 en FIA vertrouwen dat het goed zal gaan. We weten niets over de kosten. Dat moet duidelijk worden. Ik kan er nog niet veel over zeggen, behalve dat we F1 moeten vertrouwen dat het de goede kant op gaat."

Williams-teambaas James Vowles vindt dat de toetreding een "teken is van hoe goed de Formule 1 het doet", omdat een groot merk instapt. "De financiën zijn nog niet duidelijk. Maar ik heb eerder gezegd dat alle teams erdoor financieel geraakt worden. De sport moet voldoende groeien en FOM moet zich ervan bewust zijn dat dit voor iedereen goed moet zijn." Zijn collega bij RB Laurent Mekies spreekt over een "strijd tussen giganten".

Voor de Formule 1 is het interessant dat er op de lange termijn een fabrieksteam bijkomt met GM/Cadillac. Het is de bedoeling dat het vanaf 2028 gaat rijden met eigen motoren van General Motors.

Tot die tijd moet er een andere leverancier worden gevonden voor de krachtbron. Op dit moment lijkt Ferrari de belangrijkste gegadigde om motoren te leveren in 2026 en 2027.

Door de entree van de grootste Amerikaanse autobouwer is er voor twee extra coureurs de mogelijkheid om in de Formule 1 uit te komen. Op dit moment is het nog gissen naar wie er gaan rijden voor de Amerikaanse renstal. Een rijder uit de Verenigde Staten is marketingtechnisch zeer interessant, maar het aanbod aan geschikte rijders is niet zo groot.

Populariteit Formule 1 in Amerika Met GM/Cadillac en Haas F1 staan er vanaf 2026 twee Amerikaanse teams op de grid in de Formule 1. Deze ontwikkeling past bij de groeiende populariteit van de sport in de Verenigde Staten. Dat valt niet los te zien van de Netflix-documentaire Drive to Survive, die één keer per jaar verschijnt. Hierin wordt de kijker meegenomen achter de schermen van de sport. Al zijn er wel vragen over de werkelijkheid die soms geschetst wordt. Op dit moment worden er jaarlijks drie Grands Prix verreden in Amerika: Miami, Austin en Las Vegas. Tot voor kort zat er met Logan Sargeant ook een Amerikaanse coureur in de sport. Hij werd door zijn werkgever Williams na de Grand Prix van Nederland vervangen door de Argentijn Franco Colapinto.

Oorspronkelijk was Andretti Global de initiatiefnemer van het project, maar dit initiatief werd in eerste instantie afgekeurd door Formula One Management (FOM).

Zij zagen er toen geen heil in, omdat het te weinig toegevoegde waarde zou hebben voor de sport. Met General Motors, dat eigen motoren kan leveren, is er de optie om een nieuw fabrieksteam toe te voegen aan de grid en dat is een stuk interessanter volgens de commerciële rechtenhouder van de Formule 1.

Pro Shots Michael Andretti zag zijn eerste poging om in de F1 te stappen mislukken

Ook voor de concurrenten lijkt het feit dat Cadillac op den duur een echt fabrieksteam wordt, de zaak te veranderen. "GM komt met het merk Cadillac en ze gaan een eigen motor bouwen. Als je dat hoort is het duidelijk dat je daar geen nee tegen kan zeggen", zegt Mekies.

Vowles vult aan: "Het is niet hetzelfde voorstel (als de deelname van Andretti, red.). Er is serieuze commitment en er zit een grote investering achter."

In Amerikaanse voetsporen

Met GM/Cadillac wordt het deelnemersveld in de Formule 1 voor het eerst in tien jaar uitgebreid met een nieuw team. In 2016 was het eveneens Amerikaanse Haas de laatste renstal die zijn entree maakte in de koningsklasse van de autosport. Toen waren er kortstondig elf renstallen. Aan het einde van het seizoen verliet het Britse Manor Racing MRT de grid.