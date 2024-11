Getty Giovanni van Bronckhorst

NOS Voetbal • vandaag, 11:16 Besiktas bevestigt: Van Bronckhorst ontslagen na teleurstellende resultaten

Giovanni van Bronckhorst is ontslagen bij Besiktas. De oud-trainer van Feyenoord en Rangers wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de Turkse club in de laatste weken. Besiktas staat op een teleurstellende zesde plaats in de competitie.

Het seizoen begon nog goed voor van Bronckhorst met winst van de Turkse Super Cup door met 5-0 van rivaal Galatasaray te winnen.

Deze week verloor Besiktas in de Europa League in eigen huis van Maccabi Tel Aviv, een resultaat dat Van Bronckhorst zijn baan heeft gekost. Hij is de zevende trainer sinds het begin van 2023 die door Besiktas is ontslagen.

Feyenoord, China en Schotland

Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 hoofdtrainer bij Feyenoord. Hij bezorgde in 2017 de Rotterdamse club een felbegeerde landstitel. In 2021 tekende hij bij Rangers in Schotland, waar hij ook als speler actief was.

Tussendoor was hij ook werkzaam bij Guangzhou City in China.