Stolz wint 1.000 meter in baanrecord, maar De Boo komt ook in Peking dichtbij

Verrassend is het allang niet meer, maar knap blijft het: Jordan Stolz heeft net als het vorige wereldbekerweekend de 1.000 meter gewonnen. In een baanrecord van 1.07,62 was de Amerikaan sneller dan de Nederlander Jenning de Boo (1.07,82) en de Chinees Zhongyan Ning (1.07,91).

Op de tweede dag van het wereldbekerweekend in Peking pakte Beau Snellink ook een medaille: brons op de 5.000 meter.

Hoog niveau

Op de kilometer was het niveau zeer hoog. De gehele top drie reed sneller dan het baanrecord van Thomas Krol, waarmee hij in 2022 olympisch goud won in Peking.

En opvallend: de onverslaanbare Stolz lijkt ieder weekend iets minder onverslaanbaar. Het verschil tussen De Boo en Stolz was in Peking 0,20 seconde. Vorige week bedroeg de marge nog een dikke seconde. "Een heel mooie race voor mij. Het plan goed uitgevoerd", reageerde De Boo.

De Boo zag dat Stolz een vol rondje van 25,0 reed, niet heel snel voor de Amerikaan. "Ik dacht: hij gooit er met de pet naar", zei De Boo. "Maar die gast zit op zo'n level... Hij kan de race indelen hoe hij wil en alsnog winnen. Ik denk dat hij het bewust deed, dat hij 'm nu een keer zo wilde rijden."

Maar De Boo hijgt de Amerikaan in zijn nek. "Hij kan niet te klakkeloos worden, want ik zit 'm op de hielen."

Andere Nederlanders presteerden ook op een hoog niveau. Kjeld Nuis eindigde als vierde (1.08,07) op 0,16 seconden van het podium. Tim Prins werd zesde (1.08,29) en Joep Wennemars reed de negende tijd (1.08,57). Tijmen Snel werd vijftiende.

Eitrem verslaat Ghiotto

Niet alleen op de 1.000 meter was het niveau hoog. Ook op de vijf kilometer ging het hard. En daar vond een verassing plaats. Niet de Italiaan Davide Ghiotto won, maar de Noor Sander Eitrem. De Noor (6.09,48) was over 5.000 meter nipt sneller dan Ghiotto (6.10,04).

De Nederlander Beau Snellink bleef twee seconden boven zijn persoonlijk record en werd knap derde (6.11,68).

De strijd in de slotrit tussen Ghiotto en Eitrem was fraai. Ze bleven de hele rit dicht bij elkaar en duwden elkaar naar een toptijd. Snellink, die in zijn rit weinig had aan tegenstander Bart Swings, bleef niet ver achter. "Weer een goede rit", zei Snellink na zijn tweede plek vorige week in Nagano.

Toch baalde Snellink wel toen hij de loting zag. "Ik hoopte dat ik tegen Ghiotto of Eitrem mocht rijden. Daar kijk ik naar uit. Hopelijk volgende keer. Dat maakt wel verschil, soms kun je net wat meer geven als je met elkaar op rijdt. Met 6.11 kan ik voor nu hartstikke tevreden zijn."

Nog voordat Snellink zijn strakke tijd had gereden, schaatste Chris Huizinga ook een uitstekende vijf kilometer en werd vierde (6.12,08). Ook de tijd van Marcel Bosker, goed voor de zesde tijd mocht er zijn (6.17,07).

Wereldrecord junioren Pogacar-kopie

In de rit van Huizinga diende zijn 18-jarige Tsjechische tegenstander Metoděj Jílek zich aan als man van de toekomst. De tiener reed met 6.12,99 op de laaglandbaan die in Peking ligt een wereldrecord voor junioren. Eind oktober dook hij ook al twintig seconden onder het wereldrecord bij de junioren op de tien kilometer, dat op naam van Sven Kramer stond.

Zondag gaat het wereldbekerweekend in Peking veder met de 500 meter, de massastart en de teamsprint voor mannen en vrouwen.

