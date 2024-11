Minder online betalingen op Black Friday, meer in de week ervoor

Voor het eerst sinds 2016 zijn er op Black Friday minder online aankopen gedaan via iDeal. Er werden gisteren 5,82 miljoen transacties verwerkt. Een afname van ruim 18 procent ten opzichte van vorig jaar.

Wat de afname vooral laat zien is dat mensen niet meer wachten met bestellen tot de daadwerkelijke 'koopjesvrijdag', maar ook in de dagen ervoor spullen kopen. Een trend die al langer gaande is.