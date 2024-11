NOS Schaatsen • vandaag, 10:32 • Aangepast vandaag, 12:15 Daleman (17) verrast weer met brons op 1.000m, zilver Beune ondanks mugje op 3.000m

3:15 Takagi wint nipt 1.000 meter, maar 17-jarige Daleman blijft (met opnieuw brons) verbazen

Miho Takagi heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Peking, net als een week geleden in Nagano, de 1.000 meter gewonnen, maar de verrassing op de kilometer was weer de 17-jarige Angel Daleman, die achter de zilveren Antoinette Rijpma-de Jong naar brons reed. Vrijdag pakte Daleman op de 1.500 meter haar eerste wereldbekermedaille.

Joy Beune pakte later op de dag zilver op de 3.000 meter, ondanks hinder die ze ondervond van een mugje waarin ze zich tijdens de rit verslikte.

Weer brons Daleman

Een dag na haar stunt met het brons op de mijl reed Daleman weer een persoonlijk record. Ze bleef met een eerste volle ronde van 27,4 in haar race dicht bij olympisch kampioene Takagi (1.14,62) wat leidde tot 1.14,91. Het was op 0,01 seconde genoeg voor het brons.

Rijpma-de Jong had voor dat directe gevecht tussen Takagi en Daleman al een uitstekende kilometer gereden. In een direct duel met Suzanne Schulting (negende) reed ze dankzij een uitstekende slotronde van 29,0 naar het zilver (1.14,72).

Ze bleef slechts een tiende achter winnares Takagi. "Ik zit superdichtbij, dus dat geeft vertrouwen voor de rest."

1:47 Rijpma-de Jong op een tiende naar WB-zilver op 1.000m in Peking: 'Dan baal je'

"Mijn valkuil is dat ik het te graag wil laten zien. Dat blijft altijd een valkuil. Het is wat het is. Gister ging ik veel te veel omhoog. Nu kon ik meer mijn rust vinden. Maar ik ben blij met mijn race. Maar een tiende. Het was heel mooi geweest..."

Leerdam slechts vijfde

Jutta Leerdam, vorige week tweede achter Takagi, stelde teleur met de vijfde plaats. Ze raakte in de eerste honderden meters twee keer uit balans en kwam na 1.15,23 over de streep. Leerdam bleef zes tienden achter de winnende tijd van de Japanse.

Marrit Fledderus, vorige week in Nagano nog actief in de B-groep, kwam met 1.17,08 tot de zestiende plaats.

3:52 Wiklund wint 3.000 meter in Peking, Beune op bijna twee seconden naar WB-zilver

Geen goud voor Nederland op de 1.000 meter en ook op de 3.000 meter kwam er geen Nederlandse zege. Goud lonkte wel, maar Joy Beune pakte zilver (4.01,90) achter de Noorse winnares Ragne Wiklund (4.00,10). De Canadese Isabelle Weidemann werd derde (4.02,02).

Beune werd vorige week in Nagano derde op de drie kilometer, achter Ivanie Blondin (vandaag achtste) en Wiklund. Beune was best tevreden. "Gewoon stabiel goed. Die laatste rondjes kunnen beter. Het was wel oké." Ondanks een mugje dat tijden de race bij Beune in de mond belandde.

"Ik verslikte me en raakte best in paniek en daardoor liep het verval snel op. Ik ben dus niet gek. Ik dacht echt: er vliegt iets in mijn keel."

2:27 Beune verslikte zich in mugje op 3.000 meter: 'Raakte beetje in paniek'

Beune zag Wiklund bijna onder de vier minuten rijden. "Ragne rijdt supervlak. Zo had ik 'm ook willen rijden. Ik heb denk ik een knal gehad van het ziek zijn, daar probeer ik bovenop te komen en ritme op te doen."

Achter Beune bleven de andere Nederlanders Merel Conijn (vierde), Marijke Groenewoud (vijfde) en Sanne in 't Hof (zevende) binnen zo'n drie tienden van elkaar. Conijn (4.03,33) bleef, met twee handen op de rug, nipt voor Groenewoud (4.03,40) en In 't Hof (4.03,67).

Zondag gaat het wereldbekerweekend in Peking veder met de 500 meter, de massastart en de teamsprint voor mannen en vrouwen.

