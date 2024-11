Biden: vanaf komende nacht staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah

Correspondent Daisy Mohr in Libanon:

"Net nadat Netanyahu het bestand aankondigde, vlogen de Israëlische straaljagers over Beiroet en grote delen van de rest van Libanon en waren er twee grote luchtaanvallen in centrale wijken van de hoofdstad. En we horen de straaljagers nu weer. Dus de sfeer blijft gespannen.

Hier in Libanon wordt gesnakt naar een eind aan al dit geweld. Dit heeft het hele land zwaar geraakt, maar er zijn ook gemengde gevoelens. Tegenstanders van Hezbollah, en die zijn er ook zeker, vragen zich af wat dit allemaal heeft opgeleverd. Hezbollah is zeker niet uitgeschakeld en zal dit binnen Libanon presenteren als een grote overwinning.

Voor Hezbollah zal dit wel betekenen dat ze moeten gaan inbinden en dat ze onder de loep worden genomen door internationale waarnemers, waaronder naar verluidt de Verenigde Staten. Ze mogen zich niet herbewapenen, ze mogen niet in het zuiden aanwezig zijn aan de grens met Israël. De vraag is of dat allemaal gaat lukken. Want in het verleden is dat erg lastig gebleken.

De vraag is hoe Libanon nu zal opkrabbelen, hoe er na de enorme verwoesting zal worden heropgebouwd en wat intern de politieke gevolgen zullen zijn. Dus een eind aan het geweld is hier zeker geen eind aan de zorgen die veel mensen hebben over de toekomst."