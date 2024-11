Staakt-het-vuren Israël en Hezbollah lijkt ophanden, maar aanvallen gaan nog door

Correspondent Daisy Mohr in Libanon:

"In Beiroet heerst momenteel chaos en paniek, want in de middag dat men hoopte op een staakt-het-vuren is er een golf aan Israëlische luchtaanvallen. Ook in andere delen van het land zijn veel aanvallen. Mensen zijn dus vooral daarmee bezig en springen massaal in hun auto op zoek naar veilige plekken.

In Libanon wordt gesnakt naar een eind van de oorlog, maar er heerst hier wel een sfeer van 'eerst zien, dan geloven'. Ze weten dat een dergelijk proces in Gaza na meer dan een jaar ook nog altijd niet gelukt is.

De gevoelens over het mogelijke bestand zijn verdeeld. Vooral de tegenstanders van Hezbollah vragen zich af wat dit allemaal heeft opgeleverd. Hezbollah is namelijk zeker niet uitgeschakeld en voert de afgelopen dagen ook aanvallen uit op Israël."