Celstraffen voor medewerkers vrouwengevangenis voor misbruik

Kwetsbaar

"Het misbruik vond plaats op onverwachte momenten, waarop de vrouwen allebei op hun kwetsbaarst waren", concludeert de rechtbank in de zaak tegen de verdachte uit Doorn. "Ze bevonden zich in een kleine ruimte, buiten het zicht van camera's en het begon met het aanraken van hun borsten." Hij beloofde de gedetineerden ook rookwaren "als ze bepaalde dingen bij hem deden".

Het Openbaar Ministerie had 9 maanden cel geëist in de zaak tegen de verdachte uit Huizen, maar de rechtbank vindt dat die eis "geen recht doet aan de ernst van de feiten". Ook heeft hij volgens de rechtbank een ernstig gebrek aan respect voor vrouwen getoond tijdens de zitting.

"Door deze straffen op te leggen wil de rechtbank het signaal naar de samenleving afgeven dat dit soort machtsmisbruik volstrekt ontoelaatbaar is", aldus de rechtbank.

'Misstanden niet op zichzelf'

De Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis was de afgelopen jaren meer in het nieuws wegens misstanden. In 2022 werd al een 47-jarige cipier gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van drie gevangenen. Daarop meldden meerdere (ex-)gedetineerden dat zij ook slachtoffer waren van wangedrag binnen de gevangenismuren.