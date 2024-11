Twintig gewonden bij brand in Duitse vluchtelingenopvang

Bij een brand in een opvanglocatie voor vluchtelingen zijn in Duitsland twintig mensen gewond geraakt. Tien van hen zijn opgenomen in ziekenhuizen.

De autoriteiten hebben nog niets losgelaten over de mogelijke oorzaak. Wel is een 35-jarige bewoner van de opvanglocatie opgepakt.

De brand woedde in de centrale opvang van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst. De opvang is gevestigd in de Eifel, op het terrein van de voormalige kazerne Vogelsang. In de opvang verblijven 380 mensen.