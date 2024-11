NOS Voetbal • vandaag, 21:01 Hekkensluiter RKC pakt diep in blessuretijd punt bij Heracles Almelo

RKC Waalwijk heeft een punt gepakt bij Heracles Almelo. De 2-2, die pas in de extra tijd tot stand kwam dankzij de eerste competitietreffer van de Poolse aanwinst Oskar Zawada, is niet genoeg om de laatste plaats op de ranglijst te verlaten.

Heracles had aanvankelijk goed in de smiezen dat de hekkensluiter de uitgelezen opponent was om wat verder afstand te nemen van de degradatiezone, waar behalve RKC ook Almere City (3-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles) steeds dieper in het moeras lijkt te zakken. Het drukte de gasten in de beginfase wel terug, maar ging in een te laag tempo en met te weinig fantasie te werk.

ANP Luka Kulenovic

Nadat Waalwijker Richonell Margaret met een schot gevaarlijk was geweest, was Brian De Keersmaecker de eerste Heraclied die een schot waagde. Maar RKC's derde keeper Joey Kesting (de zieke Jeroen Houwen en de geblesseerde Yanick van Osch ontbraken) stond paraat.

Profdebuut

Even later was de in het profvoetbal debuterende sluitpost echter kansloos op de kopbal van Luka Kulenovic, de spits die een week geleden in het Nations League-duel met Duitsland zijn interlanddebuut maakte voor Bosnië en Herzegovina en afgelopen dinsdag invaller was tegen Nederland.

Na de pauze kroop RKC plots uit z'n schulp. En met resultaat. De bal kwam per toeval voor de voeten van Richard van der Venne en die bedacht zich geen moment en haalde hard en doeltreffend uit. Nog geen minuut later stond Fabian de Keijzer nieuw succes voor de middenvelder in de weg. De doelman reageerde ook knap op een kopbal van dichtbij van Zawada.

Daarna werd Heracles weer sterker. Suf Podgoreanu kreeg een goede kopkans en in een poging de bal weg te werken, maakte Julian Lelieveld hands. Het was scheidsrechter Sander van der Eijk ontgaan, maar de VAR niet. Jizz Hornkamp faalde niet vanaf de stip: 2-1.

Daarna waren er kansen over en weer en kreeg RKC uiteindelijk loon naar werken. Zawada had al wat kansen aan zich voorbij laten gaan, maar de Pool stond in de 94ste minuut op de goede plaats na goed doorzetten van Van der Venne: 2-2.