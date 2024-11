Vakbond VSOA De schade aan de auto van de cipier

NOS Nieuws • vandaag, 20:34 Auto van Belgische cipier bij huis in brand gestoken, dreigbrief in de bus

In Vlaanderen is afgelopen nacht de auto van een cipier in brand gestoken naast zijn woning. Ook werd in de brievenbus een dreigbrief gestopt. De gevangenisbewaker was eerder al mondeling bedreigd door gedetineerden, schrijven Belgische media op basis van de autoriteiten.

De brandstichting vond plaats in Heers, dat ten noordwesten van Luik ligt. De cipier werkt in de centrale gevangenis van de stad Leuven, zo'n 60 kilometer verderop. "Als je nog een keer komt werken, dan komen we om je vrouw", citeert Het Nieuwsblad uit de dreigbrief.

'Zwaar onder de indruk'

De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de brandstichting en de bedreiging. "De man en zijn gezin zijn uiteraard zwaar onder de indruk, net als zijn collega's", zegt een woordvoerder van overheidsvakbond VSOA tegen de Vlaamse omroep VRT.

Volgens de vakbond neemt agressie in gevangenissen toe. "Als er verboden voorwerpen in de cel worden gevonden, wordt er al snel gezegd: ik weet u te vinden." Tegen de krant De Standaard zegt de woordvoerder dat het de eerste keer is dat zulke agressie "van binnenuit naar de privésfeer overslaat".