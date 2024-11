Gestopte Murray gaat leeftijdsgenoot Djokovic coachen op Australian Open

He never liked retirement anyway. 🙌 https://t.co/Ga4UlV2kQW

Djokovic veroverde de olympische titel afgelopen zomer in Parijs. Hij versloeg Murray vier keer in de finale van de Australian Open. In de finales van Wimbledon in 2013 en de US Open in 2012 was het andersom en won Murray van Djokovic.

Murray kondigde eerder dit jaar zijn pensioen aan met de tekst "Never liked tennis anyway" (Ik vond tennis toch nooit leuk). Djokovic grapt nu op sociale media dat Murray toch al niet blij was dat hij met pensioen was ("He never liked retirement anyway"), om er vervolgens aan toe te voegen dat hij blij is met de Schot als coach. Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien is niet duidelijk.