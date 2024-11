Hockeysters Den Bosch gaan foutloos winterstop in na nipte zege op rivaal Amsterdam

De hockeysters van Den Bosch hebben de eerste seizoenshelft in de Tulp Hoofdklasse foutloos afgesloten. In de laatste speelronde voor de winterstop won de recordkampioen met 1-0 van nummer drie Amsterdam.

Sanne Koolen zorgde aan het einde van het derde kwart uit een strafcornervariant voor de enige treffer en de dertiende zege in dertien competitieduels. Bovendien is Den Bosch nu 54 reguliere competitieduels ongeslagen.

De laatste keer dat Den Bosch een regulier competitieduel had verloren was ruim twee jaar geleden, op 18 september 2022. Op die dag was Amsterdam in het eigen Wagener Stadion met 2-0 te sterk.