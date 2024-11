Go Ahead Eagles terug in subtop na eenvoudige zege op Almere City

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst in vijf wedstrijden weer eens gewonnen. Na twee gelijke spelen en twee nederlagen was Almere City een dankbare oppepper voor de club uit Deventer: de thuisploeg won met 3-0.

Mats Deijl, Oliver Edvardsen en Victor Edvardsen maakten de doelpunten. Go Ahead Eagles nestelt zich weer in de subtop met een voorlopige zesde plaats, Almere blijft voorlaatste met zes punten na dertien wedstrijden.

Victor bedient Oliver

In de veertiende minuut werd het alsnog 1-0. Deijl schoot van een meter of twintig met een zwabber op doel, doelman Nordin Bakker verkeek zich op de bal en moest al snel vissen. Twee minuten later kreeg de ploeg van Hedwiges Maduro de kans om gelijk te maken, maar Hamdi Akujobi schoot veel te wild en zag de bal hoog over het doel gaan.