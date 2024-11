Europees curlinggoud voor Duitsland en ongenaakbaar Zwitserland

De Duitse curlers zijn voor het eerst in twintig jaar Europees kampioen geworden. In een spannende finale tegen titelhouder Schotland bracht de laatste steen de beslissing: 9-7.

Zestienvoudig winnaar Schotland, dat de laatste drie edities had gewonnen en in 2023 wereldkampioen werd, kwam met 2-0 voor. In het zesde end stond de formatie van skip Bruce Mouat er ook nog goed voor met 6-5. In het tiende end, bij een 8-7 stand voor Duitsland, probeerden de Schotten een gunstige ligging van de stenen te verdedigen. Maar het team van skip Marc Muskatewitz bewaarde de beste worp voor het laatst.