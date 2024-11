Italië klopt Australië en is tegenstander van Nederland in finale Davis Cup

AFP Jannik Sinner besliste de wedstrijd en speelt morgen tegen Nederland

Titelverdediger Italië is zondag de tegenstander van Nederland in de finale van de Davis Cup. De Italianen wonnen zaterdagmiddag met 2-0 van Australië.

Jannik Sinner besliste het duel. De nummer 1 van de wereld versloeg Alex de Minaur (ATP-9) met 6-3, 6-4. De eerste wedstrijd ging tussen Matteo Berrettini (Italië) en Thanasi Kokkinakis (Australië), Berrettini won in drie sets, 6-7 (6), 6-3, 7-5.

Finale tegen Nederland

In de andere halve finale was Nederland gisteren te sterk voor Duitsland. De finale van de Davis Cup wordt zondag (16.00 uur) gespeeld. Davis Cup-duels bestaan uit maximaal drie partijen. Als de stand na twee partijen in het enkelspel gelijk is, wordt de wedstrijd beslist in het dubbelspel.

EPA De Minaur maakte het Sinner niet makkelijk

Sinner begon voortvarend. Hij brak met goed tennis meteen De Minaur en liep uit naar 2-0. Maar de 'Aussie' liet zich niet uit het veld slaan en brak meteen terug.

Bij 3-2 moest De Minaur toch weer een breek toestaan, Sinner was oppermachtig in de rally: 4-2. De Minaur bleef wel knokken, hij dwong deuce af in de servicegame van de Italiaanse kopman, maar moest toch de 5-2 toestaan. De set ging vervolgens met 6-3 naar Italië.

Hoog niveau

Ook in de tweede set kreeg Sinner het niet cadeau. De sterk spelende De Minaur kon tot 4-4 goed meekomen in het hoge niveau van de Italiaan, maar moest toen toch twee breakpunten toestaan. Die werkte hij met ijzersterke services weg, maar driemaal was scheepsrecht.

De nummer 1 van de wereld maakte vervolgens geen fout op eigen service en bracht zijn land zo naar de finale.

Koolhof hoopt in Davis Cup-finale op 'belachelijk mooie afsluiter' van carrière

De eerste set tussen Berrettini en Kokkinakis, de respectievelijke nummers 35 en 77 van de wereld, ging behoorlijk gelijk op. De Italiaan, fanatiek toegezongen door het publiek in Málaga, was net iets sterker. Hij kreeg meerdere breakkansen, maar liet die liggen.

Op 5-5 sloeg hij eindelijk toe, om vervolgens direct zijn servicegame weer in te leveren. In de tiebreak die erop volgde kreeg Berrettini meerdere setpoints, maar ook die maakte hij niet. Dat strafte Kokkinakis af.

Het team van Italië De selectie van Italië bestaat uit enkelspelers Jannik Sinner (ATP-1), Lorenzo Musetti (ATP-17), Matteo Berrettini (ATP-35) en dubbelspecialisten Andrea Vavassori (ATP dubbel-9) en Simone Bolleli (ATP dubbel-11).

In de tweede set wist Berrettini wel door de service van Kokkinakis heen te breken. Bij 4-3 ging hij na een lange game naar 5-3, om vervolgens solide de set uit te serveren. Zo moest een derde set de beslissing brengen. Ook daarin waren beide mannen aan elkaar gewaagd.

Tot 4-4 wisten beide mannen hun service te behouden. In de negende game leek Berrettini na een 0-30 voorsprong op weg naar een breek, maar de Australiër wist toch te winnen.

Reuters Matteo Berrettini

Berrettini ging daarna eenvoudig naar 5-5 en kreeg vervolgens twee breakkansen op de service van Australië. Nu benutte hij die en dus mocht de sterk serverende Italiaan serveren voor de wedstrijd. Berrettini maakte geen fout en bekroonde zijn goede spel met een zege.