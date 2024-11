ANP Bernard in 1996

NOS Nieuws • vandaag, 14:43 Voormalig tv-weerman John Bernard (87) overleden

Voormalig weerman John Bernard is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de hockeyclub in zijn woonplaats Leusden, waar Bernard medeoprichter van was.

Bijna twintig jaar lang verzorgde Bernard het weerbericht op de Nederlandse televisie. In 1984 begon hij zijn televisiecarrière bij de NOS, later presenteerde Bernard het weerbericht bij RTL. In 2002 presenteerde Bernard zijn allerlaatste weerbericht, waarna hij met pensioen ging.

Vorig jaar zei hij nog in een interview met het AD het televisiewerk niet te missen. "Elke dag op en neer naar zo'n studio, dat zou voor mij niet meer hoeven. Het is intussen wel heel interessant wat er allemaal gebeurt rond het klimaat. Ik zou best nog vijftig jaar willen leven en het van dichtbij meemaken."

Bernard werkte 45 jaar in de meteorologie. Hij volgde een opleiding tot meteoroloog bij de Koninklijke Luchtmacht en bij het KNMI. Hij was daarna werkzaam bij onder meer het KNMI, de Landbouwuniversiteit Wageningen en Meteo Consult.

In driedelig pak presenteerde Bernard in 1997 het weerbericht: