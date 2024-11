NOS Ricardo Pepi en Luuk de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 13:20 PSV-spits Pepi hijgt in nek clubicoon De Jong: 'Komend seizoen rollen omgedraaid' Franklin Stoker volgt PSV namens NOS Sport

Franklin Stoker volgt PSV namens NOS Sport



Hoelang duurt het nog voordat Ricardo Pepi de hegemonie van Luuk de Jong doorbreekt bij PSV? De Amerikaanse spits maakt al wekenlang een uitstekende indruk en hijgt steeds meer in de nek van de vooralsnog onaantastbare aanvoerder van PSV.

"Op dit moment is Luuk mijn nummer één", reageerde Peter Bosz vrijdag op duidelijke wijze op de vraag in hoeverre Pepi naar een basisplaats toegroeit bij PSV. Maar de trainer bood de 21-jarige aanvaller tegelijkertijd perspectief: "Pepi is een topspits en hij heeft gelijk als hij zegt dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te zijn."

Reserverol

Bosz refereerde aan een interview dat Pepi onlangs gaf bij het nationale team van de VS. De aanvaller gaf in het gesprek toe het bij PSV moeilijk te vinden om al lange tijd de tweede viool achter De Jong te moeten spelen. "Ik speel dan elk weekend tien tot vijftien minuten, het wordt een beetje frustrerend. Maar tegelijkertijd moet ik geduldig blijven", aldus de ex-spits van FC Groningen.

PSV-FC Groningen live bij de NOS Het eredivisieduel tussen PSV en FC Groningen (aftrap 21.00 uur) is zaterdagavond live te volgen bij de NOS via een blog op de site en in de app. Na afloop verschijnt er een korte samenvatting online. Flitsen van de wedstrijd zijn te horen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een uitgebreide samenvatting is vanaf 22.20 uur te zien in het tv-programma NOS Studio Sport Eredivisie op NPO 1. Ook de samenvattingen van de vier andere eredivisiewedstrijden zijn daarin te zien.

Pepi maakt steeds vaker een sterke indruk als hij door Bosz in het veld wordt gebracht. Hij maakte vijf doelpunten in zijn laatste zes officiële wedstrijden.

Bij PSV staat de voetballer uit El Paso dit seizoen op zeven goals in zestien officiële duels. Toch lijkt het voor Pepi inderdaad raadzaam om geduldig te blijven, want ook zijn concurrent, en clubicoon, De Jong noteert dit seizoen met acht goals en vier assists opnieuw goede cijfers.

ANP Luuk de Jong in actie in de Champions League

Voormalig spits Pierre van Hooijdonk ziet ook dat Pepi steeds dichter bij een basisplaats komt. "Ik begrijp het dilemma wel. Het gat tussen de twee wordt steeds kleiner door de ontwikkeling van Pepi", zegt de oud-international.

Volgens Van Hooijdonk is er nog één stap die Pepi moet maken om het dilemma voor Bosz nog groter te maken. "Ik denk dat hij niet meer op de bank is te houden zodra Pepi ook in grote wedstrijden gaat scoren. Dan moet je je echt gaan afvragen wie het meest waardevol is. Momenteel is dat Luuk nog, mede op basis van zijn staat van dienst. En dat is begrijpelijk."

Binnen handbereik

Dat Pepi nog geduldig blijft, komt mede door het plan dat PSV met de aanvaller heeft: dit seizoen meer minuten dan vorig jaar maken. En die route der geleidelijkheid bewandelt hij voorlopig. De teller van Pepi staat deze jaargang inmiddels op 516 minuten, waarmee hij zijn totaal van afgelopen seizoen al binnen handbereik heeft (764).

"Bovendien heeft Pepi nog niet het leiderschap dat De Jong natuurlijk wel heeft. Dat speelt ook een rol", vervolgt Van Hooijdonk. "Dat zijn zaken die je door middel van ervaring opbouwt. En De Jong is ook als aangever van grote waarde."

Pro Shots Ricardo Pepi

Pepi krijgt vanavond in het thuisduel van PSV met zijn oude club FC Groningen in ieder geval weer de kans in de basis, omdat De Jong nog niet fit genoeg is vanwege een spierblessure. De aanvoerder van PSV wordt klaargestoomd voor de midweekse Champions League-confrontatie met Sjachtar Donetsk in Eindhoven.

Volgens Van Hooijdonk zijn het momenten als dit die ook onbedoeld voor een doorbraak kunnen zorgen. "Het is niet dat je iemand een blessure toewenst, maar stel dat Luuk er voor een langere tijd uitligt en Pepi vervolgens de pannen van het dak speelt. Dan is dat eigenlijk het moment om door te pakken."

Wisseling van de wacht

Van Hooijdonk verwacht dat er volgend seizoen sowieso een wisseling van de wacht komt in de spits van PSV. Geen gekke gedachte, aangezien het contract van De Jong na dit seizoen afloopt.

ANP Het was afgelopen seizoen al een vertrouwd beeld: Ricardo Pepi (links) die in het veld komt voor Luuk de Jong

"Ik verwacht dat PSV dan aan De Jong gaat vragen of hij als pinchhitter verder wil achter Pepi. Voor Luuk kan dat natuurlijk ook prima zijn. Hij is terug bij PSV gekomen en heeft nu zijn familie om zich heen."

De Jong naar NAC?

Van Hooijdonk doet tot slot nog een andere suggestie met betrekking tot de toekomst van De Jong, waarbij hij met een kwinkslag ook zijn supportershart laat spreken. "Maar het kan ook dat Luuk misschien nog te verslaafd is aan het spelen van wedstrijden als basisspeler? Misschien wel bij NAC bijvoorbeeld? Dat zou best kunnen, toch?"

"Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar dat zijn de afwegingen die Luuk dan moet gaan maken. Het zou mij in ieder geval niets verbazen als de rollen bij PSV volgend jaar zijn omgedraaid."