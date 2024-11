ANP Premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 12:56 • Aangepast vandaag, 14:35 Ngo's roepen Schoof op om maatregelen te nemen tegen Israëlische 'lastercampagnes'

Dertien Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib, Save the Children en PAX, hebben een open brief gepubliceerd aan minister-president Schoof waarin ze hem oproepen om publiekelijk afstand te nemen van Israëlische beschuldigingen van antisemitisme.

Ook vragen ze hem om in gesprek te gaan met de Israëlische regering en serieuze maatregelen te nemen tegen "de verspreiding van Israëlische propaganda en lastercampagnes in Nederland".

Aanleiding zijn recente beschuldigingen van de Israëlische overheid, waarin onder meer Thomas van Gool, een activist van PAX, wordt aangemerkt als "een sleutelfiguur" in een aan Hamas gelieerd netwerk.

Spilfiguur

Kort voor het Kamerdebat over de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam stuurde het Israëlische ministerie van Diaspora en Bestrijding Antisemitisme een document getiteld Dutch-based organizations with ties to Hamas behind the November pogrom in Amsterdam naar een aantal Kamerleden.

In het rapport worden organisaties als Stichting Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGNL) en Utrecht 4 Palestine, die pleiten voor een staakt-het-vuren in Gaza en zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, ervan beschuldigd dat ze banden hebben met Hamas.

In een eerder rapport van hetzelfde departement wordt een medewerker van vredesorganisatie PAX ervan beschuldigd een 'spilfiguur' te zijn in een aan Hamas gelieerde organisatie.

Gevaarlijk frame

Onder meer BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas en SGP-leider Chris Stoffer haalden in het Kamerdebat over de gebeurtenissen in Amsterdam het rapport aan als bron, Van der Plas stelde er ook vragen over. De ngo's willen dat Schoof zich uitspreekt tegen het gebruik van dit soort niet-geverifieerde informatie in het politieke debat.

"Kritiek op het plegen van oorlogsmisdaden in Gaza, de inzet van honger als wapen, het doden van burgers en het niet naleven van oordelen van internationale hoven gelijkstellen aan steun aan Hamas of antisemitisme is een gevaarlijk frame," schrijven ze, "dat elke integriteitsgrens overschrijdt."

Zij zijn van mening dat het rapport tot doel heeft om bezorgde burgers en maatschappelijke organisaties te intimideren. Dat ondermijnt de vrijheid van meningsuiting, vinden ze.

Antisemitisme Antisemitisme is geen afgebakend begrip. Er zijn meerdere definities van in omloop. Volgens het College voor de Rechten van de Mens hanteert de Nederlandse overheid de definitie van het International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): "Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap." Op de IHRA-definitie is ook kritiek volgens het College, namelijk dat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen kritiek op de staat Israël en antisemitisme.

"Voor mij was het een shock dat mevrouw Van der Plas met dit rapport aan het zwaaien was in de Tweede Kamer," zegt Mohammed Kotesh van PGNL. "Wij werken al jaren in Nederland voor de Palestijnse gemeenschap, in goed overleg met gemeenten. Alles wat we doen is legaal."

In het document wordt PGNL gelinkt aan Hamas en Samidoun, een pro-Palestijnse organisatie die in Duitsland verboden is. Die beschuldigingen worden vooral gebaseerd op (foutieve) posts op sociale media.

Zo wordt in een organogram een verband gelegd tussen Kotesh en een man die wordt genoemd als coördinator van Samidoun in Nederland, omdat ze naast elkaar zijn te zien op een foto bij een demonstratie. "Dat is geen bewijs," zegt Kotesh.

Ook wordt hij gelinkt aan de Palestijnse activist Amin Aboe Rashed, die eerder voorzitter van PGNL was. Tegen hem loopt op dit moment een rechtszaak vanwege het financieren van Hamas. Maar Rashed zegt zelf dat hij alleen geld heeft geschonken voor humanitaire doeleinden, "en die rechtszaak loopt nog," zegt Kotesh.

Criminaliseren

Verder staat er een Instagrampost in het rapport waarin Kotesh schrijft: "Als je iemand kent die is gearresteerd, laat het ons dan weten zodat we juridische ondersteuning kunnen bieden." Dat moet dienen als bewijs dat PGNL een leidende rol heeft gespeeld in het geweld op 7 november.

Maar die post ging over de demonstratie die om 19.00 uur niet ver van de Johan Cruijff Arena werd gehouden, voorafgaand aan de wedstrijd, zegt Kotesh. Nergens blijkt verder uit het rapport dat hij geweld heeft gepleegd of aanwezig was in het centrum van Amsterdam in de nacht waarin Israëliërs werden gemolesteerd.

Kotesh benadrukt dat de beschuldigingen niet kloppen. "Er wordt geprobeerd om ons werk te criminaliseren, gebaseerd op geen enkel feit. Al ons werk is legaal. Het verbaast me dat mijn regering klakkeloos het verhaal van Israël overneemt."

NCTV doet onderzoek

Kotesh zegt dat de regering vaker antisemitisme met de pro-Palestinabeweging in verband brengt. PGNL is tegen antisemitisme, benadrukt hij. "Wij hebben ook Joodse collega's die met ons mee demonstreren. Wij als Palestijnen weten precies wat discriminatie en apartheid betekenen, dat zullen we nooit wensen voor iemand anders. Onze beweging is juist heel inclusief en divers."

Het rapport is nu onderwerp van een onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar mogelijk ongeoorloofde bemoeienis door Israël. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken (NSC) verwacht dat de uitkomst eind volgende week naar de Kamer zal gaan.

Noot van de redactie In een eerdere versie van dit artikel stond geschreven dat BBB-leider Caroline van der Plas het rapport van het Israëlische ministerie van Diaspora en Bestrijding Antisemitisme aanhaalde als "betrouwbare bron". Dit is onjuist. Van der Plas haalde het rapport wel aan als bron, maar bestempelde dit bij haar vragen aan premier Schoof niet als betrouwbaar: ze vroeg premier Schoof onder meer of het hier om een officieel rapport ging.