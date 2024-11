RTV Utrecht Het licht in het bovenste deel van de Domtoren

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 12:23 'Nieuwe' Domtoren veelvuldig op de foto: 'Leuk voor op de kerstkaart'

De Domtoren in Utrecht gaat veelvuldig op de foto, zeker nadat twee weken geleden het nieuwe 'lichtplan' in de gerestaureerde toren is onthuld door koningin Máxima.

Niet alleen toeristen kijken vrijwel allemaal omhoog, ook Utrechters blijven staan om een foto te nemen. "Leuk voor een kerstkaart", zegt er een bij RTV Utrecht.

Bij de jarenlange restauratie van de eeuwenoude toren zijn alle stenen nagelopen. Het uurwerk en de vier wijzerplaten zijn vervangen en de torenhaan is opgepoetst. Maar de meeste aandacht lijkt nu uit te gaan naar de verlichting.

De buitenkant is beter uitgelicht, plekken die voorheen nogal donker waren staan nu mooi in het licht, stelt projectleider Ralph Backer. "Maar ook achter de galmborden (bij de klokken) zijn extra verlichtingen geplaatst. Ook voor het glas-in-lood zijn binnen lampen gezet om die buiten beter zichtbaar te maken. Er is dus echt een kwaliteitsboost." Door het nieuwe lichtplan zijn bijvoorbeeld de plafondgewelven en ornamenten goed zichtbaar van buitenaf.

En dat trekt dus veel bekijks, blijkt ook op de Maartensbrug vlak bij de toren. "Er staan continu mensen naar boven te kijken en foto's te maken", aldus Backer. "Dan loop ik daar stiekem rond, dan is het leuk om te horen dat iedereen trots is op die toren."

RTV Utrecht De verlichting maakt de gewelven en de ornamenten van veraf zichtbaar

Tot 23.00 uur 's avond brandt de verlichting volop. Daarna wordt-ie gedimd om energie te besparen. De kleuren van de nieuwe ledverlichting kunnen makkelijk worden aangepast. Daarbij zijn tal van combinaties mogelijk, al wil Backer voorkomen dat de statige toren een soort kerstboom wordt.

"De Domtoren staat niet op de kermis", stelt hij. Hij benadrukt dat het gebruik van de gekleurde lampen zorgvuldig moet worden afgewogen. "Het is niet de bedoeling dat de Dom dertig keer per maand in alle kleuren te zien is."

Komende maandagavond kleurt de Domtoren in ieder geval oranje. Dat gebeurt in het kader van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook tal van andere gebouwen kleuren dan oranje.