Roemenië krijgt reglementaire 3-0 zege na van het veld lopen voetballers Kosovo

Roemenië heeft het duel in de Nations League met Kosovo reglementair met 3-0 gewonnen. Dat heeft de UEFA bepaald nadat de spelers van Kosovo vrijdag in blessuretijd van het veld liepen na spreekkoren vanaf de tribunes.

In Boekarest werd er "Servië, Servië" gescandeerd en dat zijn voor Kosovaren provocerende teksten. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, maar de onafhankelijkheid wordt niet overal erkend. Zo wordt in Roemenië Kosovo niet als autonoom land gezien.