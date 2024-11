Tottenham in beroep tegen schorsing voor racisme Bentancur: 'Strenge straf'

Tottenham Hotspur gaat in beroep tegen de schorsing van zeven wedstrijden voor middenvelder Rodrigo Bentancur. De Uruguayaan kreeg de straf vanwege racistische uitlatingen over Zuid-Koreanen.

Bentancur reageerde afgelopen juni met een - zoals hij later toegaf - "hele slechte grap", toen hem door een Uruguayaanse journalist de vraag werd gesteld of hij een shirt van zijn Zuid-Koreaanse ploeggenoot Son Heung-min kon signeren.

Bentancur bood later zijn excuses aan en Son deed het incident af als "een menselijke fout", waaraan de Zuid-Koreaan toevoegde dat zijn ploeggenoot het niet beledigend bedoeld had en beiden nog altijd "broers" waren.

'We accepteren veroordeling'

De Engelse voetbalbond vond de uitspraken 'ongepast' en 'beledigend' en strafte hem met een schorsing van zeven wedstrijden en een boete van bijna 120.000 euro. Die sanctie is "te streng", zegt zijn club Tottenham Hotspur nu op de clubsite. De Engelse club gaat in beroep tegen de duur van de schorsing.

"Hoewel we de veroordeling van Rodrigo door de onafhankelijke commissie accepteren, vinden we de daaropvolgende sanctie te streng. Rodrigo blijft geschorst in de nationale competities terwijl het beroep wordt behandeld. De club zal ook verder geen commentaar geven gedurende deze periode."