John Hamilton / DoD / AFP Een test met een ATACMS-raket in New Mexico in 2021

NOS Nieuws • vandaag, 13:20 • Aangepast vandaag, 13:54 'Oekraïne gebruikt voor het eerst langeafstandsraketten bij aanval in Rusland'

Oekraïne zou voor het eerst Amerikaanse langeafstandsraketten hebben ingezet bij een aanval in Rusland. Daarover berichten twee Oekraïense media op basis van legerbronnen en ook het Kremlin maakt er gewag van.

Het zou gaan om een aanval op een Russische wapenopslag in Karatsjov in de regio Brjansk, ruim 100 kilometer over de grens. Zonder verder bewijs te leveren zegt het Russische ministerie van Defensie tegen staatspersbureau RIA dat het ging om een aanval met zes Amerikaanse langeafstandsraketten.

"De Russische luchtverdediging heeft vijf raketten neergehaald, een laatste raakte beschadigd. Fragmenten daarvan kwamen neer op het terrein van het militaire complex in de regio Brjansk, wat een brand veroorzaakte die snel kon worden geblust." Er zijn geen berichten over slachtoffers of verdere schade.

Het Oekraïense leger heeft nog geen details vrijgegeven over de aanval. Het wilde alleen kwijt dat uitschakeling van munitiedepots in Rusland een manier is om de Russische agressie tegen Oekraïne te stoppen.

Amerikaanse toestemming

Bij de aanval zijn volgens Rusland ATACMS ingezet, ballistische raketten met een bereik van zo'n 300 kilometer. De VS gaf naar verluidt afgelopen weekend toestemming die langeafstandsraketten in te zetten tegen doelen in Rusland. Het zou daarbij vooral gaan om de versterking van het Oekraïense tegenoffensief in de Russische regio Koersk. Brjansk ligt daar vlakbij.

NOS Bereik ATACMS

Het Witte Huis heeft tot nu toe niet bevestigd dat er inderdaad toestemming is verleend. De Oekraïense president Zelensky wilde er alleen over kwijt "dat aanvallen niet met woorden worden uitgevoerd; de raketten zullen voor zich spreken".

De vergrote actieradius van de ATACMS breiden de Oekraïense slagkracht uit. Het leger hoeft zich nu namelijk niet alleen meer te richten op de Russische troepen aan het front, maar kan ook logistieke centra, wapenopslagen en troepen dieper in het achterland aanvallen en zo de Russische opmars frustreren.

'Escalatie'

Lange tijd wilde president Biden niet het gebruik van ATACMS toestaan voor gebruik in Rusland zelf, omdat president Poetin dat expliciet als een escalatie bestempelde. Het gebruik van dergelijke wapens zou volgens de Russische leider niets minder zijn dan directe betrokkenheid van NAVO-landen bij de strijd.

Biden zou van gedachten zijn veranderd door de inzet van Noord-Koreaanse militairen door Rusland in de strijd tegen Oekraïne. Volgens het Pentagon zouden er eind vorige maand al zo'n 10.000 manschappen in de regio aangekomen zijn.