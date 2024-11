Massale raketaanvallen op Oekraïne, elektriciteitscentrales beschadigd

President Zelensky zegt in een verklaring dat Rusland aanviel met zo'n 120 raketten en 90 drones. De Oekraïense luchtverdediging zou er zo'n 140 uit de lucht hebben geschoten. Oekraïense functionarissen spreken over de grootste aanval sinds augustus.

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt de aanval en zegt dat niet alleen energiesector is geraakt, maar dat er ook een militair vliegveld is aangevallen.

Schade elektriciteitscentrales

Hoewel rekening werd gehouden met een nieuw luchtoffensief en dit een bekende strategie is van Rusland, is de timing opvallend. Oekraïne en het Westen warmen voorzichtig op voor mogelijke onderhandelingen. Zelensky sprak gisteren nog de hoop uit de oorlog volgend jaar via diplomatie te kunnen beëindigen.

Over de totale omvang van de schade is nog niets bekend. Uit voorzorg is de elektriciteit in delen van het land uitgeschakeld, dat geldt ook voor de hoofdstad Kyiv.