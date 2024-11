AFP Taylor Fritz

NOS Sport • vandaag, 17:31 Servicekanon Fritz naar eindstrijd ATP Finals na zege op Zverev

Taylor Fritz is doorgedrongen tot de finale van de ATP Finals in Turijn. De Amerikaan versloeg de Duitser Alexander Zverev in de halve finale in drie sets: 6-3, 3-6, 7-6 (3).

Fritz mag pas voor de tweede keer meedoen aan het eindejaarstoernooi, waar de beste acht spelers van het jaar spelen. Bij zijn eerste deelname in 2022 werd hij in de halve finales uitgeschakeld. De 27-jarige Amerikaan staat momenteel vijfde op de wereldranglijst.

De stand in onderlinge duels was nipt in het voordeel van Fritz (6-5) en de Amerikaan won dit jaar op de US Open en Wimbledon van Zverev, de mondiale nummer twee.

Ook in dit duel ontliepen de boomlange servicekanonnen elkaar weinig. Fritz sloeg liefst vijftien aces, Zverev noteerde er tien. De eerste set viel de kant op van Fritz. In set twee zette Zverev een tandje bij en had hij genoeg aan een enkele break.

In de beslissende set kwam het aan op een tiebreak, waarin Fritz twee foutjes van Zverev afstrafte.

De andere halve finale wordt zaterdagavond gespeeld tussen Jannik Sinner en Casper Ruud. De finale is zondag.