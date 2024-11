Honkballers winnen ruim van Puerto Rico op officieus WK, tweede zege in Premier12

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun derde wedstrijd op het officieuze wereldkampioenschap in Mexico gewonnen. In de zogeheten Premier12, waar de beste twaalf honkballanden van de wereld tegen elkaar spelen, werd Puerto Rico ruim verslagen met 20-8.

Na een fraaie comeback in de eerste wedstrijd tegen Panama (9-8) en een verdiende nederlaag tegen de Verenigde Staten (12-2) , kende het Koninkrijksteam tegen de Puerto Ricanen geen problemen. Na vier slagbeurten in het Estadio Panamericano van Guadalajara stond Nederland al 16-2 voor.

In de zevende van negen innings stopte de wedstrijd vanwege de mercy rule. Die gaat in als er na de zevende inning een verschil van tien punten of meer op het scorebord staat. De wedstrijd eindigt, omdat wordt aangenomen dat de achterstand niet meer goed te maken is.