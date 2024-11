Aannemer doet aangifte na bedreigingen om werk in duinen Castricum

In samenwerking met

Een aannemersbedrijf uit Breezand heeft aangifte gedaan vanwege tientallen dreigmails- en telefoontjes. De bedreigingen hangen samen met werkzaamheden die de aannemer uitvoert in de duinen van Castricum.

Op sociale media gaan berichten rond dat de werkzaamheden in de duinen de veiligheid van Nederland in gevaar brengen. Maar het tegendeel is waar, zeggen deskundigen.