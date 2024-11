AFP Lichamen bedekt met dekens in de Litoral-gevangenis

NOS Nieuws • vandaag, 17:19 15 doden bij geweld in gevangenis in Ecuador, leger ingezet

In een gevangenis in Ecuador zijn 15 doden gevallen bij een gevecht tussen gevangenen. Het gebeurde in de beruchte Litoral-gevangenis. 14 mensen raakten gewond.

De gevangenis in de kuststad Guayaquil is de grootste van het land en geregeld het toneel van rellen en massamoorden. In 2021 vielen er bij dagenlange rellen ruim honderd doden. Vijf gedetineerden werden onthoofd.

De autoriteiten hebben geen verdere details gegeven over wat er precies is gebeurd in de gevangenis. De politie en het leger zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Lokale media schrijven dat er helikopters boven de gevangenis vlogen.

Dodelijkste gevangenis

De gevangenissen in Ecuador behoren tot de gewelddadigste van Latijns-Amerika. De complexen zijn overvol, er is veel corruptie en bendegeweld is er aan de orde van de dag.

Veel bendes zijn verbonden met de alsmaar toenemende drugshandel in het land. Ook in de gevangenis dragen bendeleden wapens, die naar binnen zijn gesmokkeld.

Ontsnapping drugsbaas

In januari ontsnapte een beruchte bendeleider uit dezelfde Litoral-gevangenis. Twee bewaarders werden ervan verdacht dat ze hadden geholpen bij die ontsnapping.

Adolfo 'Fito' Machias zat een straf van 34 jaar uit voor grootschalige drugshandel en moord.