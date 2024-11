AFP Justin Welby

NOS Nieuws • vandaag, 16:37 Aartsbisschop Anglicaanse Kerk treedt af na rapport over kindermisbruik

De hoogste geestelijke binnen de Anglicaanse Kerk, Justin Welby, treedt af nadat vorige week een vernietigend rapport naar buiten was gekomen over kindermisbruik in de Anglicaanse Kerk.

De aartsbisschop van Canterbury stond onder grote druk om te vertrekken. Zo eiste de bisschop van Newcastle dat hij zou opstappen en een petitie waarin werd gevraagd om zijn aftreden werd meer dan 13.000 keer ondertekend.

Uit het rapport blijkt dat Welby te weinig heeft gedaan nadat hij was geïnformeerd over kindermisbruik door de inmiddels overleden John Smyth. In het rapport wordt het beeld geschetst van een doofpotaffaire. Smyth, die als vrijwilliger bij de kerk actief was, zou ruim honderd jongens en mannen hebben misbruikt.

Smyth nooit veroordeeld

Toen de toenmalige kerkleiders er in de jaren 80 over hoorden, werd dat binnenskamers gehouden. De politie werd niet ingeschakeld, Smyth werd aangespoord om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en naar Afrika te gaan. Dat deed hij, maar hij bleef zich vergrijpen aan tientallen jongens, eerst in Zimbabwe en later in Zuid-Afrika. Smyth overleed in 2018 en is nooit veroordeeld.

Welby was sinds 2013 aartsbisschop van Canterbury. In de verklaring waarin hij zijn vertrek aankondigt, schrijft hij dat hij dat jaar te horen kreeg dat de politie op de hoogte was gesteld. Daarmee ging hij ervan uit dat er een "passende oplossing" zou volgen.

Ten onrechte, zegt hij nu. In het rapport werd geconcludeerd dat de passieve houding van de kerk een "gemiste kans" was om Smyth vervolgd te krijgen en dat de kerkleiders, inclusief Welby, actie hadden "kunnen en moeten" ondernemen.

Werk maken van verandering

"Het is volkomen duidelijk dat ik persoonlijk en institutioneel de verantwoordelijkheid moet nemen voor de lange en traumatiserende periode tussen 2013 en 2024", schrijft de 68-jarige Welby. Volgens hem moet zijn vertrek worden gezien als signaal dat de Church of England serieus werk wil maken van verandering en een veilige omgeving in de kerk.

Het is nog niet bekend wanneer Welby aftreedt. In de tussentijd wil hij in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik in de Anglicaanse Kerk.

Welby heeft zijn ontslag ingediend bij koning Charles. Die is hoofd van de Anglicaanse Kerk. Als belangrijkste geestelijke doet de aartsbisschop van Canterbury ook de kerkelijke zaken rond de koninklijke familie.