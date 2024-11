Reuters Daniil Medvedev

NOS Sport • vandaag, 16:10 Medvedev imiteert zegegebaar Depay na winst op De Minaur bij ATP Finals

Daniil Medvedev heeft zich bij de ATP Finals van zijn beste kant laten zien met een afgetekende overwinning op Alex de Minaur. De Rus won zijn tweede groepsduel met 6-2, 6-4 van de Australiër.

Na het beslissende punt stak hij twee vingers in zijn oren en schreef vervolgens "block the noise" op de cameralens. "Ik heb het voetballers zien doen, volgens mij was Memphis Depay de eerste", zei de Rus over zijn zegegebaar.

Met een dominante eerste set maakte Medvedev, de nummer vier van de wereld, duidelijk aardig hersteld te zijn van een schouderblessure. De Rus verloor zondag na onder meer drie dubbele fouten op rij van de Amerikaan Taylor Fritz en kookte van woede.

Na die eerste partij in de Ilie Nastase-groep van het eindejaarstoernooi in Turijn gaf Medvedev aan het helemaal zat te zijn. "Elke training is een strijd. Elke wedstrijd is een strijd. Ik voel nul plezier als ik op het veld sta."

De Minaur naar Rotterdam Alex de Minaur komt volgend jaar opnieuw naar het ABN AMRO Open, begin februari in Rotterdam. De Australische nummer negen van de wereld verloor dit jaar de finale in Ahoy van de Italiaan Jannik Sinner. "Voor De Minaur is 2024 het jaar van zijn definitieve doorbraak. Zijn finaleplaats in Rotterdam en toernooioverwinningen in Rosmalen en Acapulco hielpen hem om in de top tien van de wereld te komen en te blijven. Het is mooi dat beide finalisten van de afgelopen editie nu weer in actie zullen komen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Een mentaal rustige Medvedev kan een sieraad zijn op de tennisbaan. Haast achteloos sleepte hij moeilijke punten binnen en met zijn forehand dreef hij De Minaur tot wanhoop. Medvedev gunde de Australiër geen enkele breekkans.

Memphis-gebaar

"Als ik het goed begrijp, gaat het meer om sociale media", legde Medvedev zijn op Depay geïnspireerde zegegebaar verder uit. "Na mijn optreden tegen Fritz en sommige van mijn opmerkingen probeerde ik het minder te gebruiken. Ik ging deze wedstrijd in om het geluid te blokkeren, zelfs van mezelf. Geen driftbuien. Gewoon het geluid blokkeren."

"Het kon me echt niet schelen wat er op het veld gebeurde. Ik probeerde gewoon te spelen. Het gaf een goed gevoel. Meestal vier ik feest als ik de toernooien win, maar vandaag kon het me niets schelen."

Reuters Daniil Medvedev

Medvedev: "Hoe populairder je wordt, hoe meer fans je krijgt, hoe meer haters je krijgt, hoe meer aandacht je krijgt. Soms kan zelfs het goede geluid je uit balans brengen. Je wint alles en mensen zeggen dat je een god bent. Je verliest twee wedstrijden en mensen zeggen: je carrière is voorbij. Soms is het goed om het gewoon te blokkeren."

Het is de eerste overwinning van Medvedev op een speler uit de top tien sinds Wimbledon, waar hij Sinner versloeg in de kwartfinales. Sinner komt vanavond in actie tegen de Amerikaan Fritz, in dezelfde groep als Medvedev en De Minaur.