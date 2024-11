George Wittemyer/Colorado State University Olifanten

NOS Nieuws • vandaag, 22:22 Olifantenpopulaties in Afrika in 50 jaar sterk afgenomen

In de afgelopen decennia is het aantal olifantenpopulaties in Afrika sterk gedaald. Dat heeft de Universiteit van Colorado onderzocht. De metingen gaan over de periode van 1964 tot 2016.

Bij de savanneolifant was in die periode een populatie-afname van 70 procent te zien, bij de bosolifant zelfs een afname van 90 procent.

"Het onderzoek laat zien hoe zelfs zoiets groots en opvallends als een olifant zomaar kan verdwijnen", aldus een van de hoofdonderzoekers, George Wittemyer.

Sahel-regio vs Botswana

De afname komt door het verlies van leefgebied en door stroperij, maar de trend is niet op alle plekken zichtbaar. Sommige populaties verdwenen volledig, terwijl anderen groeiden.

Zo is het aantal olifanten in de door oorlog verscheurde Sahel-regio sterk verminderd. In Oost- en Centraal Afrika is het aantal olifanten volgens de onderzoekers afgenomen door ivoorstroperij en de groei van de menselijke bevolking.

In het zuidelijke deel van Afrika gaat het juist goed met de olifantenpopulaties, met name in Botswana. In dat land worden olifanten beschermd en beheerd. Volgens Wittemyer is het belangrijk om lessen te trekken uit deze successen.

George Wittemyer/Colorado State University Savaneolifantenpopulaties worden vanuit de lucht onderzocht

Het onderzoek werd gedaan op 475 locaties. Dat was geen makkelijke opgave, zegt de hoofdonderzoeker. "Olifanten zijn dan wel heel groot, maar de dieren tellen is ingewikkeld en je hebt er veel middelen voor nodig", aldus Wittemyer. Zo worden savanneolifanten onderzocht door spotters vanuit vliegtuigen en bosolifanten vanaf de grond.

Het onderzoek is geen meting van het aantal overgebleven olifanten op het continent, benadrukt Wittemyer. "Het is een beoordeling van hoe elke populatie het doet. En over het algemeen doen ze het niet geweldig."