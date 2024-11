ANP De politie is actief in de omgeving van Plein '40-'45

gisteren, 20:34 • Aangepast gisteren, 22:57 Relschoppers bekogelen voertuigen en politie in Amsterdam

In Amsterdam Nieuw-West zijn vanavond rellen uitgebroken. Daarbij is de ME ingezet. Inmiddels is de grootste onrust volgens de politie voorbij.

De onrust ontstond rond 19.15 uur op Plein '40-'45. Een groep van vele tientallen mensen richtte vernielingen aan, gooide met zwaar vuurwerk en bekogelde auto's. Een tram heeft in brand gestaan nadat er vuurwerk in was gegooid. Ook werd een bus bekogeld met stenen.

Rond 22.15 uur werd duidelijk dat het plein weer toegankelijk is. De relschoppers hadden zich verplaatst naar de Slotermeerlaan. Daar werden agenten met stenen bekogeld, bevestigt de politie na berichtgeving door AT5. De situatie is nog altijd onrustig in de omgeving.

Antisemitische scheldwoorden

Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de vernielingen.

Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden werden geroepen. Een deel van de aanwezigen had zijn gezicht bedekt. Er waren mensen op fatbikes en scooters, ook was er een file van auto's die kwamen kijken wat er was gebeurd.

Bekijk hier beelden van de brand in de tram:

0:48 Tram in brand gestoken bij rellen Amsterdam-West

Er zat niemand in de tram toen de brand uitbrak. Het vuur kon al snel worden geblust. Er zijn geen berichten over gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Fietser aangevallen

Het Parool schrijft dat een jongen op een fiets in elkaar is geslagen. "Mensen zijn opgefokt. De politie heeft mij echt gered", zegt hij tegen een verslaggever van de krant.

Bekijk hier de video van het geweld tegen de fietser:

In de hoofdstad geldt al dagen een noodverordening. Die maatregel is genomen vanwege de ongeregeldheden van vorige week, rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv donderdag.

Israëliërs werden in de daaropvolgende nacht op verschillende plekken in de stad aangevallen. Eerder hadden Maccabi-aanhangers Palestijnse vlaggen vernietigd en een taxi vernield. Het geweld maakte veel los in binnen- en buitenland. Onder meer vanuit Israël kwamen felle reacties.

62 arrestaties

De politie arresteerde voor en tijdens de wedstrijd 62 mensen, in de dagen daarna zijn nog eens zes mensen aangehouden. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Gisteren werden ruim vijftig mensen aangehouden bij een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het protest was vooraf verboden vanwege de noodverordening. Ruim 340 mensen werden naar een andere plek in de stad vervoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie.