'Gemeenten leren amper van elkaar over maatregelen tegen nieuwjaarsgeweld'

Gemeenten lijken weinig van elkaar te leren als het gaat om ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling, meldt Omroep Gelderland na onderzoek. Gemeenten waar het vaak misgaat, informeren vooral bij buurgemeenten over hun aanpak maar kijken niet naar andere gemeenten in het land met vergelijkbare problemen.

Een van die plekken waar het tijdens oud en nieuw vaak uit de hand loopt, is het Gelderse dorp Hedel in de gemeente Maasdriel. Afgelopen nieuwjaarsnacht kwam de Mobiele Eenheid meermalen in actie. Agenten en hulpverleners zijn toen bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen. Agenten liepen gehoorschade of een hersenschudding op en deden aangifte van poging tot doodslag,