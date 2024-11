Qatar trekt zich terug als onderhandelaar tussen Hamas en Israël

Buitenlandredacteur Eliane Lamper

"Qatar heeft zich het afgelopen jaar bereid getoond om te onderhandelen met delegaties van Hamas en Israël, ook als de onderhandelingsrondes steeds op niets uitliepen. Wel was duidelijk dat er frustratie was in Qatar, bijvoorbeeld toen Hamasleider Haniyeh werd geliquideerd in Teheran. Hij was een van de onderhandelaars voor Hamas. De afgelopen weken lagen de onderhandelingen al stil.

Qatar heeft een unieke positie voor zichzelf gecreëerd als bemiddelaar bij ingewikkelde onderhandelingen. In het land zijn zowel delegaties van Hamas als Israël welkom, en het land heeft een goede relatie met de VS, die ook betrokken is bij de onderhandelingen.

Wel heeft Qatar gezegd weer aan tafel te willen gaan als Israël en Hamas weer bereid zijn om serieus over een deal na te denken."