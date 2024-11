ANP Jamal Musiala

NOS Voetbal • vandaag, 18:19 Bayern wint door prachtgoal Musiala, Leverkusen en Dortmund verspelen punten

Bayern München heeft dankzij een prachtige goal van Jamal Musiala met 0-1 gewonnen van FC St. Pauli en loopt verder uit op Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund, die allebei punten verspeelden.

Bayern staat zes punten los van nummer twee Leipzig, dat later vanavond in actie komt tegen Borussia Mönchengladbach.

De zege van Bayern was vooral te danken aan Jamal Musiala. Halverwege de eerste helft kreeg de Duitser de bal met een gelukje mee, waarna hij besloot uit te halen. Via de onderkant van de lat viel de bal op prachtige wijze binnen.

De rest van de wedstrijd had Bayern vrijwel constant het balbezit, maar kon dat niet omzetten in grote kansen. St. Pauli kon ook geen vuist maken, waardoor Bayern voor de vijfde keer op rij won in de Bundesliga.

Frimpong basis

Bayer Leverkusen, met Jeremie Frimpong in de basis, kwam al vroeg op een 0-1 voorsprong tegen hekkensluiter VfL Bochum en leek na twee gelijke spelen in de competitie eindelijk weer eens te gaan winnen. In de 89e minuut van de wedstrijd maakte Bochum echter de gelijkmaker.

NOS Stand Bundesliga

Borussia Dortmund had tegen Mainz 05 een hele slechte dag. De Champions League-finalist incasseerde in de 26e minuut een rode kaart en kreeg daarna drie doelpunten tegen. Donyell Malen werd nog in de ploeg gebracht, maar kon het tij niet keren. Dortmund verloor uiteindelijk met 3-1.

Dortmund staat na tien wedstrijden tien punten achter koploper Bayern München. Regerend landskampioen Bayer Leverkusen moet al negen punten toegeven.