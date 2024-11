'Wolkeloos' en 'voltooiing': Groot Dictee kent twee winnaars

Het jaarlijkse dictee werd uitgezonden in het KRO-NCRV-radioprogramma De Taalstaat, gepresenteerd door Frits Spits. Twintig bekende Nederlanders en twintig luisteraars deden eraan mee. Luisteraars konden in de zomer een plaats in het dictee winnen door mee te doen aan het Spelspel. Twee luisteraars moesten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed spellen. De winnaar mocht deelnemen aan het Groot Dictee.