Zeker 26 doden bij zelfmoordaanslag op treinstation Pakistan

Bij een zelfmoordaanslag op een treinstation in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 26 doden gevallen, melden functionarissen. 62 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie was op het station van Quetta, de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan. Onder de doden zijn ook militairen. Volgens een politiechef waren zij het doelwit van de aanslag. Een groep militairen stond te wachten op de trein naar Rawalpindi, waar een militaire basis is gevestigd.

Het moment van de explosie is vastgelegd op een beveiligingscamera:

Het geweld is waarschijnlijk het werk van het Beloetsjistan Bevrijdingsleger (BLA). In een verklaring van de groepering staat dat de aanslag was gericht op Pakistaanse militairen. De politie onderzoekt het bericht.