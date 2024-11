NOS Foto ter illustratie

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 12:38 Wegens wangedrag ontslagen zorgmanager blijkt weer aan het werk

Een voormalig manager van een zorginstelling in Tilburg die daar in 2018 werd ontslagen wegens wangedrag, blijkt al jaren in een soortgelijke functie te werken in Limburg. Dat meldt Omroep Brabant na onderzoek.

De zaak speelde zes jaar geleden bij een locatie van zorginstelling Amarant in Tilburg. Daar wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. De man in kwestie was manager van deze locatie.

Bij Amarant kwamen verschillende klachten binnen over de manager en twee van zijn collega's. Daarom werd een extern onderzoek uitgevoerd.

Wangedrag

Daaruit bleek dat het drietal wangedrag vertoonde richting cliënten van de zorginstelling. Het gaat om lichamelijk en verbaal geweld, maar ook het onterecht opleggen van 'vrijheidsbeperkende maatregelen', schrijft de regionale omroep. Daarnaast werd voor 37.000 euro aan uitgaven gevonden die niet verantwoord werden, en waarvan dus niet duidelijk is waaraan het is uitgegeven.

De zaak werd gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het bleek dat niet alleen Amarant daar aan de bel had getrokken; ook van buiten de instelling waren klachten binnengekomen bij de IGJ over het drietal.

Volgens de onderzoekers voerden de manager en een van de medewerker de regie. Zij werden beiden ontslagen. De zaak kwam verder niet voor de rechter.

Manager in Limburg

Nu blijkt dat de man kort na zijn vertrek aan de slag is gegaan bij de Limburgse zorginstelling Dichterbij. Ook daar wonen mensen met een verstandelijke beperking. De man werkt als manager op een locatie in Ottersum, een dorp in de gemeente Gennep.

Een woordvoerder van Dichterbij kan niets zeggen over de zaak, vanwege privacy. Wel laat ze weten dat van nieuwe medewerkers altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd. Daarnaast worden volgens haar oud-werkgevers altijd benaderd om een beeld te krijgen van de kandidaat.

Aangezien de ontslagzaak van Amarant niet tot de rechter is gekomen, zou de oud-manager nog een VOG kunnen krijgen. De manager zelf heeft niet gereageerd op vragen: een automatisch antwoord op een e-mail vertelt dat hij momenteel ziek thuis zit.